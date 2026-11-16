Bula Streaming Prime Video As Ovelhas Detetives (2026)

George Hardy tem um hábito que parece servir apenas para passar o tempo: ler romances de mistério em voz alta para os animais. As ovelhas, porém, acompanham os casos com mais atenção do que ele imagina. Quando o pastor é encontrado morto, elas decidem procurar uma explicação. Para isso, precisam sair do ambiente conhecido e observar pessoas cujas intenções não sabem interpretar. A experiência acumulada com as histórias oferece pistas, mas também cria expectativas que a realidade se encarrega de complicar.

A graça dessa premissa está na distância entre conhecer as regras de uma investigação e compreender quem está sendo investigado. O rebanho reconhece que um crime exige perguntas, suspeitos e provas; o comportamento dos humanos continua sendo um idioma estrangeiro. É uma boa porta de entrada para quem gosta de acompanhar enigmas sem abrir mão de uma situação cômica.

Dirigido por Kyle Balda, o filme reúne atores em cena e animais realizados com efeitos visuais. Hugh Jackman é o rosto humano que apresenta esse universo; Emma Thompson, Nicholas Braun e Nicholas Galitzine integram o elenco. Na versão original em inglês, as vozes das ovelhas incluem Julia Louis-Dreyfus e Patrick Stewart. Essa distinção importa: nem todos os nomes associados à produção aparecem fisicamente na tela.