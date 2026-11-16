Hugh Jackman interpreta um pastor que lê histórias policiais para suas ovelhas em “As Ovelhas Detetives”, no Prime Video. Quando ele morre em circunstâncias suspeitas, o rebanho tenta aplicar as lições dos livros ao mundo humano, numa comédia de investigação.
As Ovelhas Detetives (2026)
George Hardy tem um hábito que parece servir apenas para passar o tempo: ler romances de mistério em voz alta para os animais. As ovelhas, porém, acompanham os casos com mais atenção do que ele imagina. Quando o pastor é encontrado morto, elas decidem procurar uma explicação. Para isso, precisam sair do ambiente conhecido e observar pessoas cujas intenções não sabem interpretar. A experiência acumulada com as histórias oferece pistas, mas também cria expectativas que a realidade se encarrega de complicar.
A graça dessa premissa está na distância entre conhecer as regras de uma investigação e compreender quem está sendo investigado. O rebanho reconhece que um crime exige perguntas, suspeitos e provas; o comportamento dos humanos continua sendo um idioma estrangeiro. É uma boa porta de entrada para quem gosta de acompanhar enigmas sem abrir mão de uma situação cômica.
Dirigido por Kyle Balda, o filme reúne atores em cena e animais realizados com efeitos visuais. Hugh Jackman é o rosto humano que apresenta esse universo; Emma Thompson, Nicholas Braun e Nicholas Galitzine integram o elenco. Na versão original em inglês, as vozes das ovelhas incluem Julia Louis-Dreyfus e Patrick Stewart. Essa distinção importa: nem todos os nomes associados à produção aparecem fisicamente na tela.
Por que assistirO interesse da indicação está no ponto de vista escolhido. Em vez de entregar imediatamente a investigação a alguém que domina o ofício, a história acompanha personagens que precisam descobrir como o mundo funciona enquanto procuram entender uma morte. A curiosidade do rebanho aproxima o mistério da aventura e abre espaço para o humor de observação.