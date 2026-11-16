David Kingston (Liam Hemsworth), um policial dos Texas Rangers, chega a uma pequena comunidade na fronteira com o México para investigar assassinatos de mexicanos no fim do século 19. A tarefa exige cuidado porque Abraham (Woody Harrelson), o pregador que manda no lugar, também é o homem que matou seu pai. Acompanhado da mulher, Marisol (Alice Braga), David esconde sua profissão e procura descobrir o que acontece naquela região. Em “O Duelo”, de Kieran Darcy-Smith, a missão oficial obriga o investigador a conviver com alguém que ele tem motivos de sobra para odiar.

O passado entre os dois aparece numa abertura brutal. Em 1866, Abraham enfrenta Jesse Kingston (Jimmy Lee Jr.), pai de David, numa luta de facas. Com os pulsos amarrados um ao outro, os adversários têm pouca chance de escapar dos golpes. O menino assiste à morte do pai, e o diretor estabelece ali uma dívida que atravessará décadas. A cena impressiona pela proximidade dos corpos e pelo som dos ferimentos. Antes que alguém possa idealizar a coragem daqueles homens, já há sangue suficiente para desmanchar qualquer encanto.

Uma recepção pouco amistosa

Adulto, David precisa esconder essa história para conseguir trabalhar. Seu primeiro contato com Isaac (Emory Cohen), filho de Abraham, dá uma boa ideia da acolhida reservada aos visitantes. O rapaz observa os recém-chegados com desconfiança e deixa transparecer a segurança de quem sabe que o pai manda em tudo. O policial disfarça suas intenções e aceita permanecer num lugar onde fazer perguntas pode chamar mais atenção do que sacar uma arma.

Abraham prefere a gentileza. Recebe o casal, aproxima-se dos visitantes e oferece a David o cargo de xerife. A proposta facilita a circulação do investigador, mas também o coloca a serviço do homem sob suspeita. Para examinar aquela comunidade, ele aceita uma autoridade concedida por quem deveria investigar. É uma situação promissora para um faroeste, sobretudo porque o emprego vem acompanhado da obrigação de frequentar o anfitrião e tolerar sua presença.

Harrelson aproveita essa cordialidade incômoda. Seu Abraham fala e age com a tranquilidade de quem espera ser obedecido. A ameaça está na liberdade com que ocupa a vida alheia, inclusive quando parece oferecer ajuda. Hemsworth, por sua vez, aposta numa atuação contida, coerente com alguém que precisa esconder o que sabe. O problema é que sua expressão varia pouco. A convivência com o assassino do pai deveria provocar fissuras mais perceptíveis naquela postura. Muitas vezes, o esforço para disfarçar a raiva se confunde com falta de reação.

O pregador entra na vida do casal

Marisol se torna o ponto mais vulnerável dessa permanência. Depois de adoecer, ela aceita os cuidados de Abraham e passa a confiar nele. Enquanto David busca informações sobre os mortos, o pregador conquista espaço dentro de sua casa. A investigação e o casamento passam a exigir a atenção do mesmo homem, que precisa sair para trabalhar sem saber até onde vai a influência do anfitrião sobre sua mulher.

Alice Braga dá à personagem um abatimento que desperta preocupação, mas o roteiro de Matt Cook apressa sua aproximação com Abraham. Faltam conversas, hesitações e escolhas que ajudem a acompanhar essa confiança. A mudança pesa tanto sobre o casal que merecia maior atenção. Marisol acaba recebendo menos espaço do que o necessário para que seu envolvimento tenha a mesma credibilidade da situação vivida pelo marido.

Nos cultos, Abraham manipula serpentes diante dos fiéis. Darcy-Smith aproxima a devoção religiosa de uma ameaça que parece escapar à investigação policial. A dúvida tem seu interesse, mas o excesso de mistério também cobra um preço. Entre a autoridade local, a sedução e a sugestão de poderes extraordinários, o pregador acumula características que nem sempre combinam. Harrelson sustenta a estranheza, embora o roteiro deixe perguntas demais sobre a facilidade com que aquele homem conquista obediência.

Uma ajuda que cobra proteção

Naomi (Felicity Price), uma prostituta submetida a abusos, oferece a David informações sobre o que acontece na região. Em troca, pede ajuda para ir embora. Sua necessidade é simples e urgente. Ela conhece o lugar por uma experiência de violência que o visitante ainda está tentando investigar.

Price transmite o cansaço de quem precisa calcular o risco de cada aproximação. A participação de Naomi traz uma pessoa concreta para o centro da busca pelos responsáveis, além dos cadáveres encontrados no rio. David passa a depender de alguém que tem muito mais a perder caso sua investigação seja descoberta. A promessa de ajudá-la também exige dele algo além da competência com armas.

É uma das relações mais interessantes de “O Duelo”, embora receba menos atenção do que o domínio de Abraham sobre Marisol. Há material suficiente nessa aliança para aprofundar o retrato da comunidade e das pessoas submetidas ao pregador. O roteiro, porém, dedica boa parte do tempo a cercar o antagonista de suspeitas, mesmo depois de estabelecer que sua hospitalidade merece pouca confiança.

O trabalho de sentar com o inimigo

Darcy-Smith aproveita melhor a história quando obriga David a permanecer perto de Abraham. O investigador precisa aceitar favores, sustentar sua identidade falsa e conversar com o homem cuja imagem carrega desde a infância. Nessas situações, o passado interfere no trabalho sem exigir novas demonstrações de brutalidade. Basta que o anfitrião seja gentil para tornar a conversa desagradável.

A abertura promete um faroeste mais incisivo do que aquele desenvolvido nas relações entre os personagens. Harrelson oferece uma presença inquietante, mas o mistério em torno de Abraham ocupa o espaço que poderia ser dedicado às escolhas de Marisol e às reações de David. Ainda assim, a situação do policial sustenta o interesse. Ele precisa sair de casa para investigar os assassinatos, enquanto sua mulher aceita a atenção do principal suspeito. Cada avanço na apuração exige que deixe os dois juntos por mais tempo.