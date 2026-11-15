Inspirada numa operação real, a série de 6 episódios da Netflix tem 97% de aprovação

Funcionários comuns da alfândega britânica assumiram identidades falsas para se infiltrar em redes de tráfico nos anos 1990. Essa operação real inspira “Personas”, série de seis episódios da Netflix com Tom Burke e Steve Coogan e 97% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.
Personas (2026)
O avanço do tráfico leva o serviço alfandegário a recrutar uma pequena equipe para uma missão sigilosa. Os escolhidos precisam deixar para trás a rotina conhecida e construir biografias capazes de convencer criminosos acostumados a desconfiar. Cada encontro exige atenção ao que dizer, ao que esconder e ao que fingir conhecer. Sustentar o disfarce aproxima esses funcionários de pessoas perigosas e altera também a relação com suas vidas anteriores. Um detalhe mal explicado pode colocar em risco todos os participantes.
Neil Forsyth criou e escreveu a série, cujo título original é “Legends”. No vocabulário da operação, essas “legendas” são as identidades construídas para os infiltrados. O material da Netflix descreve os integrantes do grupo como funcionários da alfândega submetidos a uma preparação básica, e não espiões experientes. A dramatização parte desse contraste entre a origem dos agentes e o risco das tarefas.
Tom Burke interpreta Guy, enquanto Steve Coogan vive Don, responsável por conduzir a equipe. Hayley Squires, Tom Hughes e Aml Ameen completam o elenco principal. A necessidade de parecer seguro diante de pessoas que podem descobrir a mentira transforma conversas e negociações em situações de suspense.
Lançada em 2026, a primeira temporada tem 97% de aprovação entre 34 críticas reunidas no Rotten Tomatoes, consultado em 15 de novembro de 2026. O percentual indica a proporção de avaliações favoráveis. Os seis episódios estão disponíveis na Netflix brasileira com o título “Personas”.
Por que assistirPara quem gosta de histórias de infiltração nas quais o perigo depende de manter uma versão convincente de si mesmo. A origem real acrescenta interesse ao contraste entre a vida comum dos funcionários e as exigências da missão.