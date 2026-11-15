Inspirada numa operação real, a série de 6 episódios da Netflix tem 97% de aprovação

Bula Streaming Netflix Personas (2026)

O avanço do tráfico leva o serviço alfandegário a recrutar uma pequena equipe para uma missão sigilosa. Os escolhidos precisam deixar para trás a rotina conhecida e construir biografias capazes de convencer criminosos acostumados a desconfiar. Cada encontro exige atenção ao que dizer, ao que esconder e ao que fingir conhecer. Sustentar o disfarce aproxima esses funcionários de pessoas perigosas e altera também a relação com suas vidas anteriores. Um detalhe mal explicado pode colocar em risco todos os participantes.

Neil Forsyth criou e escreveu a série, cujo título original é “Legends”. No vocabulário da operação, essas “legendas” são as identidades construídas para os infiltrados. O material da Netflix descreve os integrantes do grupo como funcionários da alfândega submetidos a uma preparação básica, e não espiões experientes. A dramatização parte desse contraste entre a origem dos agentes e o risco das tarefas.

Tom Burke interpreta Guy, enquanto Steve Coogan vive Don, responsável por conduzir a equipe. Hayley Squires, Tom Hughes e Aml Ameen completam o elenco principal. A necessidade de parecer seguro diante de pessoas que podem descobrir a mentira transforma conversas e negociações em situações de suspense.

Lançada em 2026, a primeira temporada tem 97% de aprovação entre 34 críticas reunidas no Rotten Tomatoes, consultado em 15 de novembro de 2026. O percentual indica a proporção de avaliações favoráveis. Os seis episódios estão disponíveis na Netflix brasileira com o título “Personas”.