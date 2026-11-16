Bula Streaming Disney+ Alice e Steve (2026)

Os dois amigos conhecem as manias um do outro e compartilham uma intimidade que parecia resistente a qualquer abalo. A relação muda quando ele se envolve com Izzy, a filha de Alice, de 26 anos. Para a mãe, o novo casal cruza uma fronteira impossível de aceitar; para os namorados, trata-se de uma escolha que não depende de sua aprovação. Alice passa a tentar separar os dois, e Steve reage. A disputa transforma a convivência entre amigos e familiares numa sucessão de ataques, constrangimentos e alianças instáveis.

O conflito permite olhar para a maternidade por um ângulo pouco confortável: em que momento a proteção se torna uma tentativa de governar a vida de outra pessoa? A diferença de idade do casal provoca o choque inicial, mas a amizade rompida acrescenta uma segunda ferida. Alice também precisa lidar com a perda do lugar que ocupava na vida de Steve.

Nicola Walker interpreta Alice, enquanto Jemaine Clement assume Steve. Yali Topol Margalith vive Izzy, personagem cuja vontade impede que o impasse seja reduzido a uma briga entre os mais velhos. Joel Fry completa esse núcleo como Daniel, marido de Alice. O conjunto coloca a família no meio de uma relação que, até então, parecia funcionar à margem dela.

A apresentação oficial do Disney+ identifica Sophie Goodhart como criadora e roteirista, Tom Kingsley na direção e a Clerkenwell Films na produção. Com cerca de meia hora por capítulo, a série usa um formato compacto para desenvolver essa guerra doméstica. O interesse da premissa está no afeto que persiste mesmo quando as pessoas passam a agir como adversárias.