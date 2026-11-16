Bula Streaming Netflix Unfamiliar (2026)

Meret e Simon viveram de operações clandestinas antes de construir uma rotina em Berlim. Agora, mantêm um esconderijo para pessoas em perigo enquanto tentam criar a filha longe daquele universo. A chegada de um homem ferido interrompe o aniversário da adolescente e traz de volta ameaças que o casal julgava ter deixado para trás. Para sobreviver, os dois precisam recorrer às habilidades antigas, sem a certeza de que conhecem toda a verdade um sobre o outro.

A casa segura oferece uma contradição produtiva para o suspense: é um espaço preparado para proteger desconhecidos, mas incapaz de garantir tranquilidade aos próprios moradores. O perigo externo pressiona uma convivência que também depende de informações omitidas. Uma decisão pode ser profissionalmente correta e, ao mesmo tempo, comprometer a confiança entre marido e mulher.

Criada por Paul Coates, a produção desloca o centro da espionagem para a intimidade de quem passou a vida escondendo intenções. A questão não se limita a descobrir quem persegue a família. Também importa entender quanto de um casamento pode se sustentar quando seus integrantes foram treinados para mentir, improvisar identidades e calcular riscos.

Susanne Wolff interpreta Meret e Felix Kramer vive Simon. Samuel Finzi, Andreas Pietschmann e Seyneb Saleh integram o elenco. A Netflix apresenta a primeira temporada em seis capítulos, um percurso concentrado para acompanhar o retorno desse passado. Berlim serve de cenário para a aproximação entre vida doméstica e atividade clandestina, sem transformar a família em simples intervalo entre duas missões.