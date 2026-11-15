Presa após um aborto espontâneo: a história real que virou drama argentino no Prime Video

“Belén: Uma História de Injustiça” (2025), no Prime Video, dramatiza o caso real de uma jovem argentina presa após sofrer um aborto espontâneo e ser acusada de infanticídio. Dolores Fonzi dirige o longa e interpreta a advogada Soledad Deza. A adaptação parte do livro “Somos Belén”, de Ana Correa.

Bula Streaming Prime Video Belén: Uma História de Injustiça (2025)

Julieta procura atendimento hospitalar numa região conservadora do norte da Argentina. Uma emergência médica se transforma em acusação criminal, e a jovem passa a enfrentar um sistema diante do qual dispõe de poucos recursos. Ao assumir sua defesa, Soledad precisa reconstruir o caso e contestar a narrativa que o sustenta. A disputa jurídica se amplia com a participação de outras mulheres, enquanto Julieta continua submetida às consequências concretas da prisão.

A passagem do hospital ao processo é o centro do desconforto proposto pela história. Um lugar procurado em busca de cuidado passa a fornecer elementos para uma acusação. O filme permite observar como palavras, documentos e interpretações institucionais adquirem autoridade sobre alguém que tem pouca possibilidade de fazer sua própria versão circular. O drama ganha força nesse desequilíbrio entre a dimensão da máquina e os meios disponíveis à pessoa acusada.

Fonzi divide sua atuação como diretora com o papel da advogada, enquanto Camila Pláate interpreta Julieta. A relação entre as duas oferece perspectivas diferentes sobre a mesma luta. Para uma, é necessário encontrar caminhos de contestação; para a outra, cada etapa tem o peso de uma vida interrompida. O trabalho de defesa também depende de relações e apoios que ultrapassam a presença de uma única profissional.

A indicação interessa a quem acompanha dramas judiciais e histórias sobre o encontro entre decisões institucionais e vidas particulares. Trata-se de uma dramatização baseada num caso real, e não de um documentário ou de uma reprodução literal de todos os acontecimentos. A origem no livro de Ana Correa sustenta o vínculo com a história que motivou o filme. O motivo para assistir está na possibilidade de acompanhar a construção de uma defesa e perceber quanto esforço pode ser necessário para que uma pessoa seja, finalmente, ouvida.