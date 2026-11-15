Rimbaud atravessou o deserto com milhares de fuzis para um rei africano

Bula Achados As contas da caravana de Rimbaud

Quando terminou de fazer as contas, Arthur Rimbaud chegou a oito mil táleres apenas para transportar a mercadoria. Eram cem cargas de camelo, levadas por cerca de 500 quilômetros até o reino de Choa, na atual Etiópia. Entre ferramentas e outros artigos, viajavam milhares de fuzis destinados ao rei Menelik. Em 1887, o homem que registrava aquela despesa tinha 32 anos e já havia deixado a poesia havia mais de uma década. O talento que o tornaria célebre não lhe dava desconto no frete.

Os números aparecem numa carta ao diretor do jornal “Le Bosphore Égyptien”, publicada em agosto daquele ano. De passagem pelo Cairo, Rimbaud apresentou o relato de uma viagem pelo Choa e por Harar, com informações sobre caminhos, mercadorias e disputas políticas. A carga de armas entra logo no começo. É ele quem a descreve, sem o suspense que o episódio ganharia nas biografias.

Para chegar a esse comerciante, é preciso avançar alguns anos além do rosto adolescente que costuma ilustrar seus livros. Rimbaud entregou os manuscritos de “Iluminações” a Paul Verlaine em Stuttgart, em 1875. Tinha vinte anos. O encontro está registrado na história do manuscrito conservado pela Biblioteca Nacional da França. Seguiram-se viagens, empregos e, a partir de 1880, a vida comercial entre Aden e Harar. A literatura foi ficando com os papéis que outras pessoas guardavam.

Em 1885, associou-se ao negociante Pierre Labatut para fornecer armas a Menelik. Labatut morreu no ano seguinte, antes de ver o negócio concluído. Nos Arquivos Diplomáticos franceses, uma carta de Rimbaud ao vice-cônsul em Aden trata justamente da liquidação dessa caravana. A expressão tem a secura apropriada. Por trás da imagem do poeta perdido no deserto havia um empreendimento com sócio, despesas e contas a acertar.

O primeiro grande obstáculo foi sair de Tadjoura. Segundo Rimbaud, a caravana ficou retida ali durante um ano. Ele relata negociações exaustivas para conseguir passagem e menciona outras cargas que continuavam paradas na costa. A viagem, portanto, começou com uma longa espera. Quando finalmente houve estrada, vieram os caminhos difíceis, o transporte caro e as incertezas de uma região em disputa. O deserto que depois serviria tão bem à lenda do escritor era, para o negociante, um problema de circulação.

A conta que Rimbaud apresentou De onde vêm esses números? Da carta de Rimbaud publicada em agosto de 1887 no jornal “Le Bosphore Égyptien”. Os valores são os apresentados pelo próprio comerciante. Cargas de camelo são unidades de transporte, não uma contagem comprovada de animais.

Menelik tampouco funcionava como um comprador passivo, à espera do europeu que lhe traria novidades. Uma nota documental da Biblioteca Nacional Suíça registra que o rei recebeu os velhos fuzis com relutância e adiou o pagamento. A mesma instituição disponibiliza a tradução de uma carta em que Menelik acusa o recebimento de mercadorias e remédios enviados por Rimbaud e dá instruções sobre armas. O destinatário existia, respondia e tinha seus próprios interesses.

Há uma distância considerável entre vender armamento e decidir as condições da venda. O transporte já consumira dinheiro, a espera consumira tempo, e as armas não causaram a impressão desejada. Na carta ao jornal, Rimbaud insiste em que viajara com toda a economia possível. A observação permite ouvir a irritação de quem se considera experiente e, mesmo assim, vê o custo do negócio escapar ao cálculo. Sua avaliação daquela rota é péssima; ele recomenda outra.

A correspondência também impede que se transforme a passagem pela África numa aventura desligada da história. Rimbaud descreve a expansão de Menelik, a situação de Harar e a divisão de trechos da costa entre franceses e ingleses. Avalia acesso, segurança e possibilidades de comércio dentro desse quadro. A paisagem tem governantes, guerras e interesses concorrentes. Ele procura um lugar para seus negócios no meio deles.

Enquanto isso, “Iluminações” saiu em 1886. A Biblioteca Nacional da França informa que Rimbaud, já afastado da poesia, ignorou a publicação. Os manuscritos entregues a Verlaine continuavam seu percurso quando o autor estava ocupado com a caravana. A coincidência dispensa a fantasia de um poeta escrevendo versos em segredo entre as caixas de armas.

Ao terminar o relato enviado ao jornal, Rimbaud ainda identificava uma oportunidade. Apesar das restrições ao comércio de armas, dizia haver espaço para comprar marfim e outras mercadorias, desde que alguém chegasse com capital. Depois de tantas despesas, atrasos e reclamações, continuava procurando o próximo negócio.