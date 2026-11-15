Octavia Spencer e Hannah Waddingham lideram a comédia de ação com 96% de aprovação no Prime Video

Bula Streaming Prime Video Parceiras no Crime (2026)

Debbie acredita conhecer bem a melhor amiga, Judith, até descobrir que a suposta contadora leva uma vida secreta como assassina profissional. Uma ameaça obriga as duas a fugir, enquanto o marido de Debbie aparece ligado a um esquema que ela também desconhecia. A viagem pela Europa exige decisões rápidas e uma revisão de quase todas as certezas da amizade. Para continuar viva, Debbie terá de confiar justamente na pessoa que passou anos escondendo uma parte fundamental de sua existência.

Tessa Coates criou a série, produzida pela Paramount Television Studios e pela Amazon MGM Studios. Octavia Spencer e Hannah Waddingham também são produtoras executivas. O elenco inclui Ed Skrein, Calam Lynch e Savannah Steyn; Peyton Reed está entre os diretores. Os oito episódios foram lançados no Prime Video em julho de 2026.

A premissa dá uma dimensão íntima às perseguições. Descobrir que uma amiga sabe se defender de ameaças extremas pode ser uma vantagem prática e, ao mesmo tempo, uma crise de confiança. A comédia se apoia nessa diferença entre o que Debbie pensava conhecer e aquilo que precisa aprender em movimento.

Na consulta de 15 de novembro de 2026, a primeira temporada reunia 47 críticas e 96% de avaliações favoráveis no Rotten Tomatoes. O índice não corresponde a audiência ou nota média. Há ainda uma informação relevante para quem começa: o TheWrap confirmou em setembro de 2026 o cancelamento no Prime Video após uma temporada. Os oito episódios continuam disponíveis no catálogo brasileiro.