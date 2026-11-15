Kathy Bates lidera a série de tribunal com 90% de aprovação que está no Globoplay

Bula Streaming Globoplay Matlock (2024)

Madeline Matlock decide voltar ao trabalho numa idade em que muita gente já presume que ela deveria se afastar. Ao conseguir uma posição num escritório de advocacia prestigiado, passa a conviver com profissionais que têm pressa em definir suas capacidades. A aparência discreta favorece uma observadora paciente. Madeline escuta, percebe contradições e encontra caminhos que os colegas ignoram. Para se estabelecer naquele ambiente, terá de lidar com hierarquias, desconfiança e interesses que nem sempre acompanham a busca pela verdade.

A criadora Jennie Snyder Urman retoma o nome de um clássico da televisão americana e o reorganiza em torno de uma nova protagonista. Skye P. Marshall interpreta Olympia, advogada com quem Madeline trabalha; Jason Ritter, David Del Rio e Leah Lewis também integram o elenco da primeira temporada. Kathy Bates ocupa o centro dessa combinação de casos jurídicos e relações de escritório.

O ponto de partida permite olhar para o preconceito etário por um ângulo dramático produtivo. Quem deixa de prestar atenção numa colega mais velha pode acabar falando demais diante dela. A experiência de Madeline, que parece deslocada entre as urgências do escritório, torna-se um recurso para perceber o que os outros não consideram relevante.

Na consulta de 15 de novembro de 2026, o Rotten Tomatoes reunia 42 críticas e 90% de avaliações favoráveis para a primeira temporada. O dado expressa aprovação, não uma nota média. No Brasil, o Globoplay disponibilizou os 19 episódios em 2 de abril de 2026, como informa o gshow. É essa a plataforma da indicação brasileira.