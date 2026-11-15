98% de aprovação: a comédia do Disney+ que encontra humor nos impasses de uma escola

Bula Streaming Disney+ O Professor (2024)

Evan Marquez ensina numa escola de ensino médio em Austin, no Texas. Entre as aulas, precisa responder às demandas dos alunos, às preocupações dos pais e às decisões da direção. Ele quer agir de acordo com aquilo em que acredita, mas nem sempre percebe os limites da própria perspectiva. Seus colegas enfrentam as mesmas urgências com métodos bastante diferentes. Uma discordância aparentemente pequena pode transformar o expediente numa discussão em que todo mundo acha estar protegendo alguém.

Stephanie Koenig interpreta Gwen Sanders, colega e amiga de Evan; Enrico Colantoni vive o diretor Grant Moretti; Sean Patton faz o professor de educação física Markie Hillridge. A convivência entre eles oferece pontos de vista diferentes sobre problemas que exigem respostas rápidas, ainda que ninguém tenha uma solução satisfatória.

A escola funciona como um lugar em que debates amplos se tornam decisões concretas. É preciso conduzir uma atividade, conversar com uma família ou resolver uma queixa antes que o sinal toque. Esse prazo curto favorece o humor: as pessoas precisam agir enquanto ainda tentam formular o que pensam. O protagonista também participa das contradições que identifica nos demais.

A primeira temporada registra 98% de críticas positivas entre 44 avaliações no Rotten Tomatoes, na consulta de 15 de novembro de 2026. Esse percentual mede aprovação dos críticos. A produção está no catálogo brasileiro do Disney+ com o título “O Professor”; seu nome original, em inglês, é “English Teacher”.