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Lola Petticrew como Catherine em Fúria.Sarah Shatz / Disney
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por Bula Streaming
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Com Emmy Rossum e 99% de aprovação, este suspense de 8 episódios está no Disney+

Emmy Rossum interpreta uma agente do FBI que persegue uma assassina em série em “Fúria”, suspense de 2026 disponível no Disney+. Criada por Elizabeth Meriwether, a produção tem oito episódios na primeira temporada e 99% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Bula StreamingDisney+

Fúria (2026)

Criação: Elizabeth Meriwether
Estados Unidos · 2026 · Primeira temporada: 8 episódios
Título original e em inglês: Furious
Elenco: Emmy Rossum, Lola Petticrew, Scoot McNairy, Quincy Tyler Bernstine e Jake Lacy

Alice Black investiga mortes que sugerem um padrão e passa a perseguir Catherine, uma mulher capaz de se aproximar de outras pessoas sem revelar suas intenções. A experiência da agente não elimina a dificuldade de compreender quem está do outro lado. Conforme os caminhos das duas se cruzam, os motivos por trás dos crimes tornam a investigação mais incômoda. No ambiente de trabalho, alianças profissionais e histórias pessoais também interferem nas decisões. Identificar uma responsável é apenas parte do problema: Alice precisa descobrir como alcançá-la.

Elizabeth Meriwether criou e escreveu a série; Rossum também participa como produtora executiva. No elenco, Lola Petticrew interpreta Catherine, acompanhada por Scoot McNairy, Quincy Tyler Bernstine e Jake Lacy. A produção reúne a 20th Television e a Searchlight Television, conforme o material de imprensa da Disney.

A temporada estreou em julho de 2026 e foi concluída em agosto. A Disney anunciou a renovação antes da exibição do último episódio, em comunicado de 28 de agosto. Assim, os oito capítulos disponíveis permitem acompanhar toda a primeira temporada; o anúncio de continuidade não deve ser confundido com a presença de uma segunda temporada já lançada.

O Rotten Tomatoes registra 99% de críticas favoráveis em 71 avaliações para a primeira temporada, na consulta de 15 de novembro de 2026. Esse índice é uma proporção de aprovação, não nota média ou dado de audiência. O interesse da premissa está no confronto entre duas mulheres que precisam entender uma à outra, embora persigam objetivos incompatíveis.

Por que assistirPara quem prefere suspense concentrado numa perseguição e no vínculo que se forma entre investigadora e investigada. A primeira temporada completa está no Disney+ brasileiro.

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