Com Emmy Rossum e 99% de aprovação, este suspense de 8 episódios está no Disney+

Bula Streaming Disney+ Fúria (2026)

Alice Black investiga mortes que sugerem um padrão e passa a perseguir Catherine, uma mulher capaz de se aproximar de outras pessoas sem revelar suas intenções. A experiência da agente não elimina a dificuldade de compreender quem está do outro lado. Conforme os caminhos das duas se cruzam, os motivos por trás dos crimes tornam a investigação mais incômoda. No ambiente de trabalho, alianças profissionais e histórias pessoais também interferem nas decisões. Identificar uma responsável é apenas parte do problema: Alice precisa descobrir como alcançá-la.

Elizabeth Meriwether criou e escreveu a série; Rossum também participa como produtora executiva. No elenco, Lola Petticrew interpreta Catherine, acompanhada por Scoot McNairy, Quincy Tyler Bernstine e Jake Lacy. A produção reúne a 20th Television e a Searchlight Television, conforme o material de imprensa da Disney.

A temporada estreou em julho de 2026 e foi concluída em agosto. A Disney anunciou a renovação antes da exibição do último episódio, em comunicado de 28 de agosto. Assim, os oito capítulos disponíveis permitem acompanhar toda a primeira temporada; o anúncio de continuidade não deve ser confundido com a presença de uma segunda temporada já lançada.

O Rotten Tomatoes registra 99% de críticas favoráveis em 71 avaliações para a primeira temporada, na consulta de 15 de novembro de 2026. Esse índice é uma proporção de aprovação, não nota média ou dado de audiência. O interesse da premissa está no confronto entre duas mulheres que precisam entender uma à outra, embora persigam objetivos incompatíveis.