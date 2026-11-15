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Julio Torres em cena da série Fantasmas.Monica Lek / HBO
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por Bula Streaming
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Produzida por Emma Stone, a comédia da HBO Max que transforma Nova York num sonho estranho

Emma Stone está entre os produtores executivos de “Fantasmas”, comédia criada, escrita, dirigida e protagonizada por Julio Torres. Na HBO Max, os seis episódios levam a uma Nova York de lógica própria, em que a procura por um pequeno objeto abre espaço para histórias inesperadas.

Bula StreamingHBO Max

Fantasmas (2024)

Criação: Julio Torres
Estados Unidos · 2024 · Primeira temporada: 6 episódios
Título original e em inglês: Fantasmas
Elenco: Julio Torres, Martine Gutierrez, Tomas Matos e Ikechukwu Ufomadu

Um jovem perde um brinco dourado em forma de ostra e resolve procurá-lo pela cidade. O percurso o aproxima de pessoas ocupadas com suas próprias obsessões, pequenas negociações e necessidades de reconhecimento. Cada encontro pode desviar a busca para outra história, num lugar em que o cotidiano aceita acontecimentos improváveis com naturalidade. Até obter uma resposta simples depende de enfrentar regras difíceis de compreender. A investigação do objeto perdido se mistura à tentativa de encontrar espaço para existir sem caber inteiramente nas exigências dos outros.

Emma Stone assina a produção executiva pela Fruit Tree, ao lado de Dave McCary, e também faz uma participação no elenco. A HBO a identifica entre os produtores executivos no material oficial da série. Julio Torres concentra criação, roteiro e direção, dando unidade a uma narrativa que se permite mudar de assunto e de forma.

Essa liberdade também aparece nos cenários. Em entrevista ao veículo The Credits, da Motion Picture Association, o diretor de fotografia Sam Levy explicou que a produção foi realizada em estúdio, com ambientes construídos que frequentemente deixam partes abertas para a escuridão. A cidade, portanto, não procura apenas reproduzir ruas reconhecíveis: faz do espaço uma extensão da imaginação do protagonista.

Lançada em 2024, a temporada tem 94% de aprovação em 31 críticas no Rotten Tomatoes, consultado em 15 de novembro de 2026. O percentual expressa a proporção de avaliações favoráveis. Seus seis episódios estão disponíveis na HBO Max no Brasil.

Por que assistirUma escolha para quem gosta de humor visual, pequenas histórias dentro da história principal e cenários que participam da invenção. A graça depende da disposição de acompanhar as associações de Julio Torres.

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