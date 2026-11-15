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Michael C. Hall e James Remar em Dexter: Ressurreição.Zach Dilgard / Paramount+
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por Bula Streaming
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Michael C. Hall, Uma Thurman e Peter Dinklage: o retorno de Dexter tem 95% de aprovação no Paramount+

Michael C. Hall retoma o personagem em “Dexter: Ressurreição”, agora cercado por nomes como Uma Thurman e Peter Dinklage. Disponível no Paramount+, a série de 2025 tem dez episódios na primeira temporada, que registra 95% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Bula StreamingParamount+

Dexter: Ressurreição (2025)

Criação: Clyde Phillips
Estados Unidos · 2025 · Primeira temporada: 10 episódios
Título original e em inglês: Dexter: Resurrection
Elenco: Michael C. Hall, Jack Alcott, Uma Thurman, Peter Dinklage e David Zayas

Dexter Morgan vai a Nova York à procura do filho, Harrison, carregando uma história que dificulta qualquer tentativa de aproximação. A cidade oferece anonimato, mas também o coloca diante de pessoas cujos interesses tornam esse esconderijo precário. Enquanto tenta descobrir que lugar ainda pode ocupar na vida do rapaz, ele enfrenta novos perigos e a possibilidade de ser reconhecido por quem conhece seu passado. Recomeçar exigirá lidar com problemas que a mudança de endereço não resolveu.

Clyde Phillips comanda esta continuação do universo do personagem. Hall divide a temporada com Jack Alcott, que interpreta Harrison, e David Zayas, de volta como Angel Batista. Entre as novas presenças, Peter Dinklage vive Leon Prater e Uma Thurman interpreta Charley. A reunião desse elenco é um dos atrativos concretos do retorno.

Por continuar acontecimentos de produções anteriores, a série oferece uma experiência mais completa a quem já acompanhou “Dexter” e “Dexter: New Blood”. A relação entre pai e filho traz para o presente decisões antigas. Mesmo quando a ação muda de cenário, o passado continua interferindo no que cada um espera do outro.

A primeira temporada reúne 95% de críticas positivas no Rotten Tomatoes, em um conjunto de 64 avaliações consultado em 15 de novembro de 2026. O índice mede aprovação profissional, não o número de pessoas que assistiram. No Brasil, os dez episódios iniciais estão no Paramount+; o acesso pelo canal da plataforma dentro do Prime Video depende da assinatura desse canal.

Por que assistirIndicada principalmente a quem quer acompanhar a continuidade do personagem vivido por Michael C. Hall. A mudança para Nova York amplia os encontros possíveis e mantém a relação com Harrison no centro dos conflitos.

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