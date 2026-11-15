96% de aprovação: a comédia criminal do Disney+ em que uma herança vira um problema de família

Bula Streaming Disney+ Deli Boys (2025)

Mir e Raj cresceram cercados pelo dinheiro do pai, um empresário do ramo de lojas de conveniência. Depois da morte dele, os irmãos descobrem que desconheciam o essencial sobre o patrimônio da família. A fachada comercial escondia uma operação ilegal, e os antigos associados do patriarca não pretendem conceder um período de adaptação aos herdeiros. Acostumados a ter suas necessidades resolvidas por outras pessoas, os dois precisam decidir em quem confiar. Lucky, uma mulher próxima do pai, conhece o funcionamento daquele mundo muito melhor do que eles.

Asif Ali e Saagar Shaikh interpretam os irmãos, enquanto Poorna Jagannathan vive Lucky. A produção é da 20th Television para a Onyx Collective. Segundo a apresentação oficial da Disney, Abdullah Saeed criou a série, desenvolvida por Jenni Konner e Nora Silver, com Michelle Nader na função de showrunner.

A herança oferece à comédia uma contradição fértil: possuir o sobrenome certo não prepara ninguém para administrar aquilo que recebe. Mir e Raj precisam aprender ao mesmo tempo a dimensão do negócio e o papel que os outros esperam deles. O vínculo entre os dois acrescenta intimidade ao perigo, porque uma divergência profissional continua sendo também uma briga de irmãos.

O índice de 96% se refere à primeira temporada, com base em 25 críticas reunidas pelo Rotten Tomatoes na consulta de 15 de novembro de 2026. É a proporção de avaliações positivas, não uma medida de audiência. Essa temporada estreou em 2025 com dez episódios; a segunda chegou em 2026. Ambas constam no catálogo brasileiro do Disney+.