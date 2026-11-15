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Jodie Whittaker em cena de Cidade Tóxica.Ben Blackall / Netflix
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por Bula Streaming
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100% de aprovação e apenas 4 episódios: o drama real da Netflix sobre mães que enfrentaram uma cidade

“Cidade Tóxica”, na Netflix, transforma o caso real de contaminação de Corby, na Inglaterra, num drama sobre mães que exigem respostas para o que aconteceu com seus filhos. A minissérie tem quatro episódios e reúne 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

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Cidade Tóxica (2025)

Criação: Jack Thorne
Reino Unido · 2025 · Primeira temporada: 4 episódios
Título original e em inglês: Toxic Town
Elenco: Jodie Whittaker, Aimee Lou Wood, Claudia Jessie, Rory Kinnear e Robert Carlyle

Duas mulheres dão à luz no mesmo hospital e descobrem que seus bebês nasceram com deficiências. Nos anos seguintes, as dificuldades do cuidado e a busca por explicações aproximam famílias que até então enfrentavam seus problemas isoladamente. A suspeita de uma conexão com os resíduos de uma antiga área industrial muda o tamanho da luta. Para responsabilizar os envolvidos, será preciso reunir documentos, encontrar apoio jurídico e suportar a resistência de uma cidade que tem interesse em deixar o assunto para trás.

Jack Thorne escreveu a dramatização inspirada na disputa entre famílias e o poder municipal de Corby. Em entrevista ao Tudum, da Netflix, ele explicou que o caso lhe chegou por meio dos produtores e chamou sua atenção tanto pela batalha judicial quanto pela maneira como as mulheres se organizaram. A série acompanha personagens e situações reconstruídos dramaticamente a partir dessa história.

Jodie Whittaker interpreta Susan McIntyre; Aimee Lou Wood vive Tracey Taylor; Claudia Jessie, Maggie Mahon. A distribuição da narrativa entre essas mulheres permite olhar para uma demanda coletiva sem apagar as diferenças entre as experiências de cada família. Trabalhar, criar os filhos e manter as relações pessoais continuam sendo urgências enquanto a investigação avança.

Os 100% correspondem a 21 avaliações profissionais favoráveis registradas no Rotten Tomatoes em 15 de novembro de 2026. Trata-se de aprovação da crítica, não de nota máxima atribuída por todos os espectadores. A temporada completa foi lançada em 2025 e seus quatro episódios estão na Netflix brasileira.

Por que assistirUma indicação para quem procura um drama curto, baseado em acontecimentos reais e atento ao trabalho cotidiano necessário para sustentar uma reivindicação de justiça.

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