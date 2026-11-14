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Ilustração de Robert Walser de chapéu e sobretudo diante de uma paisagem nevada, com céu azul-gelo.Ilustração / Laboratório Visual
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por Bula Achados
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Robert Walser passou os últimos 23 anos numa instituição psiquiátrica e morreu numa caminhada na neve

Admirado por Kafka, o escritor suíço viveu décadas quase esquecido. Nos papéis que deixou, pesquisadores encontraram até um romance.

Bula AchadosOs anos de Herisau

Robert Walser morreu na neve, durante uma caminhada solitária, no Natal de 1956. Tinha 78 anos e vivia desde 1933 na instituição psiquiátrica de Herisau, na Suíça. Foram 23 anos ali, quase afastado da vida literária. A imagem do escritor encerrado para sempre num quarto, porém, deixa de fora justamente o movimento que acompanhou seus últimos anos. Walser saía para andar. Sua morte ocorreu fora da clínica, numa dessas caminhadas.

A internação começara antes. Em 1929, depois de uma crise psíquica, ele entrou em Waldau, perto de Berna. Segundo a Deutsche Biographie, recebeu então o diagnóstico de esquizofrenia e retomou a atividade literária alguns meses depois. A transferência para Herisau, quatro anos mais tarde, marca a interrupção dessa produção nas cronologias de sua obra. Somados os dois períodos, passou cerca de 27 anos em instituições psiquiátricas. Os 23 anos tantas vezes associados à sua biografia correspondem apenas a Herisau.

Duas instituições, 27 anos

  • Waldau, perto de Berna. Walser ainda retoma a escrita durante a internação.
  • Herisau. Os últimos 23 anos de sua vida, com caminhadas pela região.
Onde ele morreu?

Em 25 de dezembro de 1956, durante uma caminhada solitária na neve, fora da instituição. A cronologia do Centro Robert Walser registra a data e as circunstâncias.

Antes disso, Walser já conhecera uma forma menos visível de desaparecimento. Publicava livros e textos em jornais, era admirado por escritores como Franz Kafka e Hermann Hesse, mas esse reconhecimento não lhe assegurava leitores numerosos nem estabilidade. De volta à Suíça depois da experiência berlinense, viveu num quarto de sótão de hotel em Biel, em condições de pobreza. O contraste, registrado pelo Centro Robert Walser, ajuda a dimensionar a situação. A estima de outros autores podia conviver perfeitamente com a dificuldade de pagar pela própria existência.

Herisau também recebeu um visitante que teria papel decisivo na história. O jornalista e escritor Carl Seelig começou a procurar Walser em 1936 e se tornou seu tutor legal em 1944. Os dois faziam longas caminhadas pelo leste da Suíça, saindo da instituição e voltando a ela. Seelig anotou conversas e publicou suas lembranças em livro, em 1957. A figura do caminhante chegou a muitos leitores por intermédio desse companheiro, que também se ocupou de reunir e divulgar a obra.

Há uma ressalva importante nesse retrato. O próprio centro dedicado ao escritor observa que a autenticidade das conversas registradas por Seelig é discutida. São memórias de um interlocutor, com a seleção e a construção que isso implica. A existência dos passeios está documentada; cada frase atribuída ao caminhante pede outro cuidado. A história de Walser acumulou imagens tão fortes que, às vezes, o personagem parece chegar antes do homem.

Uma dessas imagens nasceu dos papéis. Walser escrevera a lápis em letras tão pequenas que seus manuscritos chegaram a ser tomados por um código secreto. A editora New Directions, que publicou uma seleção desses microgramas, descreve sinais de um ou dois milímetros e suportes como recibos, cartas e folhas de calendário. Um conto inteiro podia caber no verso de um cartão de visita. O que parecia incompreensível era, afinal, escrita que exigia outro modo de leitura.

A explicação oferecida pelo Centro Robert Walser para esse método remete a uma crise do trabalho de escrever. Desenvolvido nos anos 1920, o sistema do lápis permitiu que o autor continuasse produzindo. Quando pretendia enviar um texto à publicação, passava-o a tinta, em letra de tamanho normal, para que editores e tipógrafos pudessem lê-lo. Havia trabalho de composição, escolha e transcrição naquelas páginas que, vistas de longe, pareciam apenas tomadas por riscos.

O conjunto preservado soma 526 folhas de diferentes formatos. Jochen Greven e, depois, Bernhard Echte e Werner Morlang participaram do esforço de decifração, que revelou prosa, poemas, esboços dramáticos e um romance inteiro, escrito em 1925 e publicado somente em 1972. A distância entre as duas datas dá uma medida do que permaneceu fora do alcance dos leitores.

O catálogo do arquivo literário suíço registra um detalhe menos grandioso que a posteridade do escritor. O núcleo do acervo veio de duas caixas de sapatos com manuscritos e impressos, recebidas por Seelig da irmã Lisa, em 1937, e da direção da instituição de Herisau, em 1957. Para aquele papel miúdo atravessar o silêncio, alguém precisou guardar as caixas.

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Bula Achados reúne descobertas e histórias pouco conhecidas sobre livros, escritores, bibliotecas e outras invenções da cultura. Uma editoria da Revista Bula.

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