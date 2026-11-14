Camille Claudel passou os últimos 30 anos da vida internada

A escultora morreu aos 78 anos, após três décadas em instituições psiquiátricas. A obra que deixou exigiu um longo trabalho de recuperação.

Bula Achados Camille Claudel, a obra e os anos de internação

Camille Claudel tinha 48 anos quando foi internada no hospital de Ville-Evrard, na região de Paris, em 10 de março de 1913. Morreu em outra instituição, no sul da França, em 19 de outubro de 1943, aos 78. Entre uma data e outra, passaram-se 30 anos e sete meses. A escultora atravessou esse período sem retomar o trabalho que hoje leva visitantes a museus. Sua biografia continuou; a produção artística, não.

A internação foi solicitada pela mãe, depois de um certificado médico redigido pelo doutor Michaux. Em setembro de 1914, com a Primeira Guerra Mundial em curso, Camille foi transferida para Montdevergues, em Montfavet. Ali permaneceria até morrer. A mudança de hospital, que poderia ocupar uma linha numa cronologia, acabou determinando o endereço de quase três décadas de sua vida.

Há um detalhe que impede a história de se acomodar à imagem de uma artista retirada de um ateliê em pleno funcionamento. Segundo a cronologia do Museu Camille Claudel, em 1911 ela já não esculpia. Sua saúde havia se deteriorado, e parte das obras foi destruída pela própria autora. O silêncio do ateliê começou antes da internação e não terminou com ela.

Em dezembro de 1893, o tom era outro. Numa carta ao irmão Paul, reproduzida pelo museu, Camille falava de ideias novas e do prazer de trabalhar. Fazia questão de assinalar quanto o que produzia se afastava de Rodin. A comparação constante com o escultor a incomodava. Procurar uma linguagem própria também significava conseguir que as pessoas olhassem para o que ela havia feito.

Essa procura está nas obras. Em “La Valse”, um casal se enlaça num movimento que parece continuar para além do bronze. Nas pequenas cenas de “Les Causeuses” e “La Vague”, aparecem caminhos associados à vida cotidiana, às artes decorativas e ao japonismo. Ao apresentar sua retrospectiva de 2008, o Museu Rodin destacou justamente a necessidade de compreender esse trabalho para além da relação amorosa entre os dois artistas. O aviso ainda é útil quando a tragédia ameaça ocupar a exposição inteira.

Durante a internação, a distância em relação à família teve consequências bastante concretas. O Centro Hospitalar de Montfavet registra que visitas e correspondência sofreram restrições a pedido dos familiares. Muitas cartas escritas a parentes e amigas não chegaram a sair da instituição. A mãe e a irmã nunca a visitaram. Paul, que exercia funções diplomáticas no exterior, esteve com ela aproximadamente uma dúzia de vezes.

A correspondência conservada permite perceber o tamanho desse isolamento sem precisar inventar pensamentos para Camille. Escrever uma carta era uma tentativa de alcançar alguém; a proibição de enviá-la deixava essa tentativa dentro do hospital. O relato institucional menciona também recomendações do médico Brunet a respeito da solidão da paciente, às quais a família não deu seguimento.

Do hospital ao museu Ela continuou a esculpir no hospital? Não. Sua produção já havia cessado antes da internação de 1913 e não foi retomada durante os anos em instituições psiquiátricas.

A recuperação pública de seu trabalho foi demorada. Uma exposição no Museu Rodin, em 1951, e a abertura de uma sala dedicada a ela, no ano seguinte, não bastaram para encerrar o esquecimento. O próprio museu reconhece isso no balanço de uma jornada de estudos sobre a artista. A partir dos anos 1980, pesquisas, livros e novas apresentações de sua obra ampliaram o interesse por Camille.

Havia um trabalho material a fazer, além de recontar sua vida. Esculturas dispersas, peças destruídas e atribuições a conferir exigiam investigação. Os historiadores da arte procuraram reconstruir o conjunto da produção e organizar seu catálogo. Era preciso voltar aos objetos, comparar versões, encontrar obras. Uma biografia muito conhecida pode conviver, durante bastante tempo, com uma obra mal conhecida.

Em 26 de março de 2017, o Museu Camille Claudel abriu em Nogent-sur-Seine. O projeto incorporou a casa em que ela vivera com a família na adolescência e reuniu coleções adquiridas pela cidade em 2008. Seu percurso situa a escultora entre os artistas de sua época e dedica uma parte específica à sua trajetória. Dentro da antiga casa e do edifício que a ampliou, há espaço para olhar demoradamente o que ela conseguiu deixar.