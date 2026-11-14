Tom Hanks e Geena Davis em filme que dá vontade de ver várias vezes, na Netflix

Dottie Hinson (Geena Davis) tem talento para o beisebol, mas prefere ficar na fazenda enquanto espera o marido voltar da Segunda Guerra Mundial. Sua irmã caçula, Kit Keller (Lori Petty), quer sair do interior do Oregon e agarrar qualquer oportunidade de jogar profissionalmente. Em “Uma Equipe Muito Especial”, dirigido por Penny Marshall, as duas entram para uma liga feminina criada em 1943, nos Estados Unidos, durante a ausência de atletas convocados para o combate. Viajam juntas, vestem o mesmo uniforme e descobrem que a antiga rivalidade familiar também cabe dentro de um campo.

A diferença entre elas aparece antes da contratação. Dottie recebe elogios sem fazer muito esforço. Kit se esforça bastante e recebe comparações com Dottie. Há afeto nessa relação, mas também o desgaste de quem passou anos ouvindo que a irmã é melhor. Para a caçula, uma vaga representa a chance de ter algo próprio. Para a mais velha, partir significa adiar a vida que pretende retomar quando o marido voltar.

Uma passagem para duas

O recrutador Ernie Capadino (Jon Lovitz) chega à fazenda interessado na habilidade de Dottie como receptora e rebatedora. Kit tenta chamar sua atenção, mas ele estabelece uma condição pouco animadora para a jovem. Ela poderá participar dos testes se conseguir levar a irmã. Até a oportunidade de sair de casa vem com Dottie no pacote.

Lovitz interpreta o olheiro com uma impaciência deliciosa. Seu trabalho é buscar jogadoras, e ele não pretende gastar tempo acolhendo inseguranças ou resolvendo desavenças familiares. O sujeito tem a delicadeza de alguém que já está atrasado antes de chegar. Marshall aproveita essa inconveniência para dar leveza ao recrutamento, sem apagar o que está em jogo. Dottie aceita a viagem para ajudar Kit, que precisa dessa companhia tanto quanto gostaria de dispensá-la.

No caminho, elas conhecem Marla Hooch (Megan Cavanagh), uma rebatedora que quase fica para trás porque sua aparência desagrada ao recrutador. As irmãs se recusam a continuar sem ela. É uma das melhores passagens do começo, pois dá às duas uma preocupação compartilhada fora de suas próprias diferenças. Diante de uma candidata talentosa prestes a perder a chance por um julgamento cruel, ambas compram a briga.

Talento com exigências extras

Após os testes em Chicago, as irmãs e Marla passam a integrar o Rockford Peaches. A contratação oferece salário e a possibilidade de levar o esporte a sério. Junto com o uniforme, porém, vêm aulas de postura e regras de comportamento. Os responsáveis pela liga querem boas atletas, desde que elas também correspondam à imagem de feminilidade escolhida pelos organizadores.

As saias resumem bem o problema. As jogadoras precisam correr, se abaixar e deslizar pelo chão com roupas pensadas para atrair olhares. O empresário Walter Harvey (Garry Marshall) aposta no campeonato, mas a disposição de investir depende da capacidade de vender ingressos. Dentro de campo, elas disputam partidas. Fora dele, precisam convencer os homens que pagam as contas de que merecem continuar trabalhando.

Marshall extrai graça dessas exigências sem tratar as atletas com condescendência. Há prazer em vê-las jogar, conhecer as colegas e experimentar uma liberdade distante das tarefas que deixaram em casa. Mae Mordabito (Madonna) e Doris Murphy (Rosie O’Donnell) ajudam a tornar essa convivência mais viva. Desbocadas e cheias de iniciativa, elas ocupam o espaço sem pedir licença a cada frase. Algumas companheiras mereciam mais tempo em cena, mas o elenco dá personalidade ao grupo mesmo nas participações menores.

Um treinador dando trabalho

Jimmy Dugan (Tom Hanks), o homem contratado para comandar o Rockford Peaches, chega com um currículo respeitável e pouquíssima disposição para honrá-lo. Ex-jogador prejudicado pelo alcoolismo, ele aceita o emprego pelo dinheiro e trata o beisebol feminino com desdém. As atletas precisam de orientação. Recebem um sujeito bêbado que mal se interessa pelo que acontece ao redor.

Hanks se diverte com a falta de modos do personagem. Jimmy ocupa o vestiário, mastiga tabaco e transforma a própria presença em um transtorno. A graça está na autoridade concedida a alguém que, naquele momento, oferece menos ao time do que as mulheres sob sua responsabilidade. Enquanto ele se omite, Dottie ajuda a distribuir funções e assume parte do trabalho abandonado pelo treinador.

A mudança de Jimmy acontece quando as jogadas começam a despertar seu interesse. Hanks conserva a aspereza do sujeito, o que torna essa aproximação mais convincente. Gostar de trabalhar com aquelas profissionais não o transforma de repente em um homem gentil. Davis, por sua vez, dá a Dottie uma segurança tranquila. Ela conhece o esporte e não precisa disputar o volume da conversa para ter o que dizer.

A irmã que fica à sombra

É na relação com Kit que essa segurança se torna incômoda. Dottie ajuda, aconselha e recebe atenção. A caçula escuta, se irrita e tenta provar que também merece reconhecimento. Lori Petty dá a essa frustração uma energia por vezes cansativa, mas coerente com alguém que atravessou o país e continua sendo apresentada pela comparação que desejava abandonar.

Davis dá uma pequena superioridade aos cuidados de Dottie. A personagem ama a irmã, mas está acostumada a ser a pessoa mais competente entre as duas. Nem sempre percebe quanto esse lugar pesa sobre Kit. Marshall acerta ao permitir que ambas tenham razão em certos momentos e sejam injustas em outros. O afeto não impede uma palavra atravessada, especialmente quando há orgulho ferido e uma partida em andamento.

“Uma Equipe Muito Especial” vê nessa convivência seu melhor equilíbrio entre comédia e emoção. A diretora às vezes insiste no sentimentalismo, mas trabalha com sentimentos reconhecíveis e dá às atrizes espaço para expressá-los sem grandes declarações. Basta observar Kit tentando conquistar reconhecimento e Dottie ajudando sem notar que a ajuda também pode ferir. Quando entram em campo, precisam jogar juntas. Cada bola, porém, oferece à caçula outra chance de fazer uma jogada que leve apenas seu nome.