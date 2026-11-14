Um velho basset tenta ajudar uma família triste em drama sobre perdas e mágoas na Netflix

Filmes com animais sempre hão de receber do público atenção imediata, o que histórias sobre homens comuns e mulheres corajosas levam bons minutos para conseguir. Nas raras vezes em que esquecemos, por um instante que seja, as muitas comodidades da vida pós-moderna e nos voltamos para o que pode haver de mais trivial na essência de cada um, encontramos no mais fundo de nosso espírito algumas das respostas de que estamos sempre à procura, algumas delas esboçadas por Cathryn Michon no agridoce “O Natal Perfeito de um Cachorro”. Michon adapta o romance publicado em 2020 pelo marido, W. Bruce Cameron, frisando a ternura de Winstead, o adorável protagonista, que não se abala diante das tantas crises enfrentadas pelos humanos que o rodeiam. Obcecado por cães — Cameron escreveu 34 volumes cujos personagens centrais são cachorros —, o autor sabe que eles precisam de nós tanto como precisamos deles, na mais terna simbiose já produzida pela natureza.

Todos os cães merecem o Céu

As agruras da classe média americana são como petiscos para Winstead, que percebe uma ou outra nuvem cinzenta no horizonte, embora não saiba o que aflige seus tutores. Hunter e Juliana não vêm se entendendo, e quem acusa o golpe é Ello, a filha do casal. Estudiosa, bonita e gentil com todos, Ello é insegura, muito por causa do tratamento que dispensa-lhe a mãe, mas Juliana também conta com algumas boas razões para estar à beira de um colapso nervoso, situações que Michon vai deslindando de modo a ressaltar o papel do velho basset na cura dessas almas sofridas. Kathleen Rose Perkins rouba a cena ao expor os sentimentos menos óbvios de Juliana enquanto a personagem lida com o grave problema de saúde que a leva ao coma, e o mesmo se dá com Brooke Lena Johnson, que consegue fazer crível o amadurecimento repentino de Ello. Depois de também amargar um revés pessoal, o Sander de Dennis Quaid assume o respiro cômico, deixando para Winstead e Ruby, uma filhote de corgi, a porção lacrimosa do enredo — vivos, naturalmente. Do jeito que a gente gosta.

Onde assistir: “O Natal Perfeito de um Cachorro” está disponível na Netflix no Brasil, por assinatura.