16 episódios na Netflix: Shin Min-a e Kim Seon-ho vivem um romance para desacelerar

Bula Streaming Netflix Hometown Cha-Cha-Cha (2021)

Yoon Hye-jin deixa Seul e abre um consultório em Gongjin. Competente e acostumada à vida na cidade grande, ela precisa aprender a negociar com hábitos que não cabem em sua rotina planejada. Hong Du-sik, por sua vez, circula entre pequenos trabalhos e pedidos dos moradores. Os dois se encontram em lados diferentes de quase toda conversa, e essa fricção dá movimento à relação.

A graça da proposta está na necessidade de convivência. Os encontros não dependem apenas de uma decisão do casal: o trabalho, os vizinhos e a vida cotidiana voltam a aproximá-los. Abrir um negócio num lugar onde todos se conhecem também significa ficar exposta a opiniões, curiosidade e formas inesperadas de acolhimento.

O vilarejo tem uma função maior do que fornecer uma paisagem bonita. Ao redor dos protagonistas há pessoas de outras gerações, ocupações e temperamentos. Esse convívio amplia o interesse para além da pergunta sobre quando os dois vão se entender. O que está em jogo é também a possibilidade de construir vínculos num lugar novo.

Há um contraste atraente entre o controle que Hye-jin procura exercer sobre a própria vida e a desenvoltura de Du-sik diante das demandas dos outros. A indicação funciona especialmente para quem gosta de observar como a intimidade modifica julgamentos iniciais. O humor abre espaço para questões afetivas sem exigir que os personagens sejam exemplares o tempo inteiro.

Com direção de Yu Je-won e roteiro de Shin Ha-eun, a produção também reúne Lee Sang-yi, Gong Min-jeung e Kim Young-ok. A temporada foi exibida pela tvN em 2021 e tem 16 capítulos, conforme o catálogo de produções divulgado pela Studio Dragon. É uma obra de catálogo disponível por assinatura na Netflix brasileira, com classificação indicativa de 16 anos.