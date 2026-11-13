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Jamie Dornan como Paul Galvin em cena da série 12 12 12.Cortesia da Apple
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por Bula Streaming
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Jamie Dornan e Anthony Mackie estrelam e produzem o novo suspense de assalto da Apple TV

Jamie Dornan e Anthony Mackie dividem o protagonismo e a produção executiva de “12 12 12” (2026), que estreou em 13 de novembro na Apple TV. Um assalto e a perseguição que ele provoca são contados em três tempos, aproximando o planejamento de suas consequências.

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12 12 12 (2026)

Título no Brasil, original e em inglês: 12 12 12
Criação: Dudi Appleton e Jim Keeble
Direção do episódio de estreia: Kari Skogland
Ano de estreia: 2026
Formato: Série policial; 1ª temporada, oito episódios; lançamento semanal
Classificação indicativa: 16 anos
Elenco: Anthony Mackie, Jamie Dornan, Agathe Rousselle, Jack Kesy, Sallie Harmsen, José Garcia e Kali Reis

Os números do título correspondem à organização da narrativa: doze meses de preparação, doze horas de execução e os doze dias posteriores ao roubo. Segundo a apresentação da Apple, cada episódio atravessa essas três linhas temporais. O espectador acompanha tanto as decisões que antecedem o golpe quanto os problemas que surgem depois dele, em vez de receber toda a história na ordem em que aconteceu.

No centro da operação está o cofre de um banco sob as ruas de Zurique. Paul Galvin, o criminoso profissional interpretado por Dornan, e Jack Strickland, agente do FBI vivido por Mackie, entram numa disputa que atravessa a Europa. O policial chega a esse confronto com a reputação comprometida; do outro lado está um homem habituado a fazer do crime uma profissão.

A estrutura convida a prestar atenção em causas e efeitos. Uma escolha aparentemente secundária durante a preparação pode ganhar importância quando a história alcança a fuga. Para quem gosta de remontar um quebra-cabeça policial, o interesse está justamente em comparar o que os personagens pretendiam fazer com aquilo que precisam resolver quando o plano encontra obstáculos.

Dudi Appleton e Jim Keeble criaram a série. Kari Skogland dirige a abertura e outros episódios, além de participar da produção executiva. O elenco inclui Agathe Rousselle, Jack Kesy, Sallie Harmsen, José Garcia e Kali Reis. Paramount Television Studios e Anonymous Content são as produtoras do projeto.

A primeira temporada tem oito capítulos. Os dois iniciais chegaram ao catálogo brasileiro em 13 de novembro de 2026; o calendário divulgado pela Apple prevê um novo episódio a cada sexta-feira, até 25 de dezembro. A página brasileira do serviço já apresenta os dois primeiros e indica o terceiro para 20 de novembro. O acesso é por assinatura da Apple TV.

Por que assistirVale assistir se o que mais atrai você numa história de assalto é entender como cada decisão aproxima o golpe do sucesso ou do fracasso. As três linhas do tempo oferecem uma maneira de acompanhar essa cadeia de consequências, enquanto o confronto entre Dornan e Mackie dá um rosto a cada lado da perseguição. É uma escolha para acompanhar semana a semana e discutir hipóteses entre os episódios.

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