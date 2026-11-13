Jamie Dornan e Anthony Mackie estrelam e produzem o novo suspense de assalto da Apple TV

Bula Streaming Apple TV 12 12 12 (2026)

Os números do título correspondem à organização da narrativa: doze meses de preparação, doze horas de execução e os doze dias posteriores ao roubo. Segundo a apresentação da Apple, cada episódio atravessa essas três linhas temporais. O espectador acompanha tanto as decisões que antecedem o golpe quanto os problemas que surgem depois dele, em vez de receber toda a história na ordem em que aconteceu.

No centro da operação está o cofre de um banco sob as ruas de Zurique. Paul Galvin, o criminoso profissional interpretado por Dornan, e Jack Strickland, agente do FBI vivido por Mackie, entram numa disputa que atravessa a Europa. O policial chega a esse confronto com a reputação comprometida; do outro lado está um homem habituado a fazer do crime uma profissão.

A estrutura convida a prestar atenção em causas e efeitos. Uma escolha aparentemente secundária durante a preparação pode ganhar importância quando a história alcança a fuga. Para quem gosta de remontar um quebra-cabeça policial, o interesse está justamente em comparar o que os personagens pretendiam fazer com aquilo que precisam resolver quando o plano encontra obstáculos.

Dudi Appleton e Jim Keeble criaram a série. Kari Skogland dirige a abertura e outros episódios, além de participar da produção executiva. O elenco inclui Agathe Rousselle, Jack Kesy, Sallie Harmsen, José Garcia e Kali Reis. Paramount Television Studios e Anonymous Content são as produtoras do projeto.

A primeira temporada tem oito capítulos. Os dois iniciais chegaram ao catálogo brasileiro em 13 de novembro de 2026; o calendário divulgado pela Apple prevê um novo episódio a cada sexta-feira, até 25 de dezembro. A página brasileira do serviço já apresenta os dois primeiros e indica o terceiro para 20 de novembro. O acesso é por assinatura da Apple TV.