Carrie e Meninas Malvadas inspiraram este terror de 8 episódios que chegou à Netflix

Bula Streaming Netflix O Corpo (2026)

A aproximação entre essas referências vem da própria criadora. Em entrevista ao Tudum, Shephard também mencionou “Garota Infernal” e “Almas Gêmeas”, ao falar de filmes que marcaram sua formação. O ponto de encontro está na adolescência como uma experiência de pertencimento, desejo e ameaça. Sua proposta combina psicodrama juvenil, humor e elementos de horror religioso.

Tudo começa com uma iniciação do grupo de dança na noite de Halloween. O ritual dá errado e as estudantes passam a ter visões que afetam a vida da escola e espalham uma agitação coletiva pela cidade. Anya, Elise e Lisbeth estão entre as jovens envolvidas num ambiente em que a pressão das colegas se mistura à culpa e ao medo do julgamento.

A premissa permite olhar para dois tipos de inquietação ao mesmo tempo: o receio diante do que parece sobrenatural e a insegurança de ocupar um lugar dentro do grupo. O desejo de ser aceita torna cada aproximação importante. Uma amizade pode oferecer proteção, mas também exige perceber quem define as regras daquela convivência.

Shephard contou ao Tudum que este foi seu primeiro roteiro de televisão, iniciado quando tinha pouco mais de vinte anos. Ao retomá-lo, reconheceu possibilidades de comédia numa história que antes lhe parecia sobretudo dolorosa. Esse relato ajuda a entender a convivência entre provocação, desconforto e humor na proposta da série.

Kristina Bogic interpreta Anya, Sara Boustany vive Elise e Geena Meszaros faz Lisbeth. Sofia Wylie, Shirley Chen, Jackson Kelly, Louisa Krause e Nnamdi Asomugha também integram o elenco. Gabby Windey aparece como a treinadora Miller. A direção dos oito capítulos é dividida entre Shephard, Kevin Phillips e Gina Gammell.

No Brasil, a produção está no catálogo da Netflix com o título “O Corpo” e classificação de 16 anos. A primeira temporada foi disponibilizada integralmente em 11 de novembro de 2026. Riley Keough participa da produção executiva, ao lado de nomes como Gina Gammell, Peter Chernin e Amy Israel.