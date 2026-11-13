Agatha Christie era apaixonada por surfe

Em uma viagem de 1922, a criadora de Poirot trocou as pranchas de Muizenberg pelas ondas de Waikiki e aprendeu a surfar em pé.

Bula Achados Agatha Christie e as ondas

Em fevereiro de 1922, Agatha Christie escreveu à mãe sobre uma compra que pretendia fazer na África do Sul. Queria pranchas leves, de pontas curvas, que não lhe machucassem a barriga. Já havia experimentado o surfe e começava a achar a natação um divertimento um tanto sossegado. Aos 31 anos, a futura senhora dos crimes de salão estava preocupada em dominar uma atividade na qual a inteligência, sozinha, não evitava os tombos.

A viagem acompanhava o trabalho de seu primeiro marido, Archibald Christie, conhecido como Archie. Ele integrava uma missão de promoção da Exposição do Império Britânico. O casal partiu da Inglaterra em janeiro e só voltou em dezembro, passando pela África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Havaí e América do Norte. A filha pequena ficou com a família. Agatha escrevia para casa, fotografava e recolhia lembranças. Entre compromissos oficiais, encontrava tempo para entrar no mar.

As cartas dessa temporada foram reunidas em “The Grand Tour”, publicado em 2012, com apresentação de seu neto Mathew Prichard. O volume reúne também fotografias, cartões-postais e recordações da autobiografia. O surfe aparece ali como assunto recorrente de uma viajante interessada nos detalhes práticos da diversão. O formato da prancha merecia espaço na correspondência enviada à mãe, ao lado das cidades visitadas e das pessoas que conhecia.

Em Muizenberg, perto da Cidade do Cabo, o aprendizado se deu com o corpo deitado sobre a prancha, modalidade que o Museu Britânico do Surfe identifica como bellyboarding. No Havaí, em Waikiki, viriam pranchas maiores, de madeira maciça e sem quilhas. A diferença ajuda a entender por que o entusiasmo adquirido numa praia não equivalia a estar preparado para a outra. O equipamento exigia esforço, equilíbrio e alguma disposição para descobrir que a onda estava no comando.

De uma prancha à outra, em 1922 O que ficou registrado Cartas, fotografias e memórias da viagem foram reunidas em “The Grand Tour”. Os relatos distinguem o aprendizado nas duas praias.

Quando chegaram a Honolulu, Agatha e Archie viram os surfistas da janela do hotel, alugaram pranchas e foram para a água. Escolheram um dia inadequado para principiantes. Em “Uma Autobiografia”, a escritora reconheceria a confiança excessiva dos dois, convencidos de que a experiência sul-africana bastava. Precisaram ser advertidos do perigo. Era um começo pouco promissor para quem desembarcara com tanta pressa de repetir o passeio.

A dificuldade não encerrou o programa. Agatha voltou à água, passou das tentativas de joelhos à posição em pé e comemorou o dia em que conseguiu chegar à praia sem perder o equilíbrio. Os trechos de suas memórias e cartas reproduzidos no site oficial registram esse entusiasmo. Ela colocaria a sensação de deslizar na onda entre os grandes prazeres físicos de sua vida.

Não foi uma experiência sem custo. Houve queimaduras de sol e dores que a escritora associou a uma neurite. Os relatos conservam, assim, tanto o prazer quanto os inconvenientes da prática. A lembrança feliz não precisou apagar o desconforto para continuar feliz. Essa disposição de contar o que dera errado faz diferença num episódio que, reduzido a uma fotografia de celebridade na praia, poderia parecer apenas uma pose curiosa.

O mar também entrou em “O Homem do Terno Marrom”, romance publicado em 1924. Sua protagonista, Anne Beddingfeld, experimenta o surfe na África do Sul e alterna irritação com a prancha e euforia quando consegue uma boa corrida. A cena, reproduzida pelo site da autora, dispensa a solenidade que costuma acompanhar as histórias sobre a formação de um escritor. Há uma pessoa tentando se divertir e ficando furiosa quando não consegue.

A história editorial do romance confirma a influência daquela viagem na composição do livro. De volta à Inglaterra, Agatha recorreu à memória das paisagens africanas; um integrante da missão serviu de modelo a um personagem. A excursão forneceu lugares, gente e uma experiência física que podia ser aproveitada na ficção. O surfe sobrevivia tanto nas cartas à mãe quanto na aventura de Anne. Para esta última, a recompensa por acertar a onda era esquecer depressa a vontade de jogar a prancha longe.