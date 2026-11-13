O falsificador que enganava museus doando obras de arte

Bula Achados O presente e a procedência

O desenho chegou ao museu acompanhado de uma história respeitável. Mark Landis disse que o comprara na Christie’s e queria doá-lo em homenagem ao pai, um oficial da Marinha americana. Deixou a folha para avaliação, voltou para o Mississippi e enviou depois uma página do catálogo do leilão. O Michael C. Carlos Museum, da Universidade Emory, acabaria incorporando a peça ao acervo em 2006. O presente era uma falsificação.

A instituição reconstituiu o episódio em um relato publicado em 2025, sem poupar o próprio constrangimento. Segundo o museu, Landis distribuiu trabalhos falsos a mais de 50 instituições ao longo de mais de 25 anos. Às vezes usava o nome verdadeiro. Em outras visitas, apresentava-se como James Brantley ou padre Arthur Scott. Houve também uma irmã morta, suposta origem de obras herdadas. Landis nunca teve irmã.

O pai existira. A página do catálogo também. A eficácia da história dependia dessa mistura, bastante menos trabalhosa do que inventar tudo. O catálogo comprovava que uma obra havia passado por um leilão; não comprovava que a folha deixada no museu fosse aquela obra. Entre uma coisa e outra, o benfeitor oferecia sua palavra.

O problema fica especialmente visível na documentação reunida pela PBS em torno de “Art and Craft”, documentário de 2014. Num comparativo entre modelos e falsificações, a emissora identifica os catálogos usados por Landis e as instituições às quais ele ofereceu cópias. Uma pintura de Stanislas Lépine, reproduzida num catálogo da Christie’s de 1986, serviu de referência para trabalhos oferecidos a cinco instituições diferentes.

O levantamento, atribuído ao pesquisador de museus Matthew Leininger, inclui o Oklahoma City Museum of Art, o Mississippi Museum of Art e o museu da Universidade de Kentucky. A repetição transformava o que parecia uma aquisição isolada num problema de conjunto. Para cada destinatário, chegava um objeto acompanhado de uma história. Comparadas as histórias, começavam a aparecer objetos em excesso.

O que a página do leilão comprovava O modelo Uma obra reproduzida num catálogo de leilão. A cópia Uma peça feita por Landis a partir dessa reprodução. A oferta A apresentação da cópia como se fosse a obra documentada. Por que o catálogo não bastava A documentação de uma obra não autentica automaticamente outro objeto que repete sua imagem. O comparativo da PBS registra os modelos e as cópias oferecidas por Landis.

Leininger se tornou um dos responsáveis por desmontar o mecanismo. A apresentação oficial do documentário descreve sua persistência em rastrear as doações depois de ser enganado. O filme acompanha Landis e a investigação sem resolver o personagem na caricatura confortável do vigarista triunfante. Também há ali uma procura por reconhecimento, assunto menos divertido do que imaginar especialistas sendo passados para trás.

Isso ajuda a entender por que a ausência de pagamento importa tanto. A venda de um quadro põe comprador e vendedor numa negociação em que a desconfiança tem lugar previsto. A doação acrescenta gratidão à conversa. Não elimina a obrigação de verificar a procedência, evidentemente, mas oferece ao doador uma posição simpática antes que a obra seja examinada. Landis chegava levando algo que parecia melhorar o acervo.

Em entrevista ao jornal “The Art Newspaper”, em 2022, ele apresentou uma explicação menos grandiosa para a escolha dos artistas imitados. Usava os catálogos que tinha e preferia trabalhos pequenos, convenientes de copiar. Não era preciso manter uma relação especial com a obra de cada mestre. Bastavam um modelo disponível e uma escala administrável.

Na mesma conversa, disse que começara a doar para impressionar a mãe, que gostava das cartas de agradecimento recebidas. A declaração é dele, não uma chave capaz de explicar sozinha décadas de comportamento. Ainda assim, desloca um pouco a história. O reconhecimento procurado podia chegar pelo correio e ter a forma de uma gentileza institucional, sem que seu nome aparecesse como autor do desenho.

Quando a entrevista foi publicada, Landis já expunha em Nova York trabalhos assumidos como seus, incluindo autorretratos. As habilidades usadas para sustentar atribuições falsas podiam ser vistas sem o disfarce. Essa passagem não apaga o que aconteceu nos museus, nem torna toda cópia suspeita. Copiar uma pintura e apresentá-la como cópia são coisas perfeitamente compatíveis.

No Carlos Museum, a folha continua identificada na documentação pública pelo número de acervo 2006.52.1. Agora, porém, o nome que a acompanha é Mark Landis. Ao lado dela, a instituição mostra a reprodução do catálogo que ajudara a tornar a oferta convincente. Os dois objetos enfim contam a mesma história.