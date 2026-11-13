Roubaram o cadáver de Chaplin para cobrar resgate da viúva

Dois mecânicos exigiram US$ 600 mil de Oona Chaplin; a investigação acompanhou telefonemas e terminou num campo de milho na Suíça.

Bula Achados Chaplin e o roubo do caixão

Na noite de 1º para 2 de março de 1978, dois homens retiraram do cemitério de Corsier-sur-Vevey, na Suíça, um caixão de carvalho que pesava 135 quilos. Dentro estava Charlie Chaplin, morto pouco mais de dois meses antes. O esforço tinha uma finalidade comercial bastante precisa. Os ladrões pretendiam cobrar da família US$ 600 mil para devolver o corpo.

O desaparecimento chegou aos jornais antes do pedido de resgate. Um recorte do “New York Times” de 3 de março, preservado no arquivo do cineasta, registra que ainda não havia cobrança. Havia, por enquanto, uma sepultura vazia e um morto cuja fama tornava impossível conduzir discretamente a investigação. A celebridade continuava a trabalhar, agora em favor de quem a havia desenterrado.

Chaplin morrera aos 88 anos, no Natal de 1977. Desde janeiro de 1953, vivia com a família no Manoir de Ban, perto do lago Léman, como registra a cronologia do museu Chaplin’s World. A mudança se seguira à revogação de sua autorização de retorno aos Estados Unidos, durante uma viagem à Europa em 1952. Oona O’Neill, filha do dramaturgo Eugene O’Neill, era sua mulher desde 1943. Os dois tiveram oito filhos. O cemitério de Corsier ficava próximo da casa em que ele passara os últimos 24 anos.

Os responsáveis pelo roubo eram dois mecânicos desempregados, o polonês Roman Wardas, de 24 anos, e o búlgaro Gantscho Ganev, de 38. Segundo a reconstituição do Museu Nacional Suíço, queriam abrir uma oficina. Transportaram o caixão de carro e o enterraram novamente num campo de milho em Noville. A futura empresa começava, portanto, com duas escavações e nenhuma ferramenta de mecânico.

Um caixão, três datas O registro da recuperação Uma notícia do “New York Times” de 18 de maio de 1978, preservada no arquivo do cineasta, registra a descoberta do corpo e a prisão de dois suspeitos.

Wardas havia lido sobre um caso semelhante ocorrido na Itália. No julgamento, diria que as dificuldades financeiras o levaram ao crime. O registro desse depoimento também sobrevive entre os recortes do arquivo Chaplin. O empréstimo da ideia ajuda a afastar qualquer tentação de enxergar ali uma invenção especialmente engenhosa. Ele copiara um crime e esperava que o sobrenome da vítima resolvesse o resto.

Oona recusou a cobrança. A insistência dos criminosos chegou a incluir ameaças contra os dois filhos mais novos do casal, conforme o relato do History. A situação estava longe de ser apenas uma anedota macabra. Para a família, ao luto e à violação da sepultura somava-se uma tentativa de intimidação que alcançava os vivos. A viúva, contudo, colaborou com a polícia para prolongar as conversas.

As negociações foram conduzidas pelo advogado da família, Jean-Félix Paschoud. A reconstituição da Swissinfo descreve uma dificuldade adicional. Outros oportunistas começaram a cobrar dinheiro, fingindo ter o corpo. Foi preciso exigir uma prova dos verdadeiros ladrões, que enviaram uma fotografia do caixão. Mesmo a extorsão encontrara concorrência.

A polícia acompanhava os telefonemas, feitos de cabines públicas na região de Lausanne. Quando os criminosos combinaram dia e horário para um novo contato, cerca de 200 cabines foram colocadas sob vigilância. Em 16 de maio, Wardas foi preso durante uma ligação. Ganev seria detido pouco depois.

Faltava recuperar Chaplin. Os dois não conseguiam indicar com precisão o lugar em que haviam enterrado o caixão. Os investigadores recorreram a detectores de metal, que localizaram suas alças. Depois de tantos telefonemas e exigências, a devolução dependia de encontrar, debaixo da terra, uma peça de ferragem.

Um recorte do “New York Times” de 18 de maio de 1978, conservado pelo Charlie Chaplin Archive, documenta o desfecho. O corpo havia sido encontrado numa cova rasa, num milharal próximo do lago Léman, e dois suspeitos estavam presos. A sequência dos documentos, do desaparecimento à recuperação, dá ao episódio sua dimensão menos confortável. A história parece uma extravagância inventada depois da morte de um comediante, mas deixou fotografias, um julgamento e notícias contemporâneas.

Wardas recebeu uma pena de quatro anos e meio de prisão; Ganev, de 18 meses, com execução suspensa. Chaplin voltou ao cemitério de Corsier-sur-Vevey. Dessa vez, o sepultamento ganhou proteção de concreto. Sobre a sepultura, uma laje completava a precaução.