O pintor que fazia quadros novos e colocava neles datas de décadas anteriores

Giorgio de Chirico retomava suas composições mais famosas e, em certas telas, antecipava a data de execução. Até uma carta do artista podia exigir conferência.

Bula Achados O autor e o calendário

Nathan Cummings comprou seis pinturas diretamente de Giorgio de Chirico em 1953. Recebeu também uma carta em que o artista informava os títulos e as datas das obras. Parecia uma precaução suficiente. Quem poderia esclarecer melhor a história de um quadro do que a pessoa que o pintara? Cummings, no entanto, começou a desconfiar justamente das datas.

A dúvida tinha fundamento. De Chirico fazia versões novas de composições associadas à sua fase metafísica e, em certos casos, inscrevia nelas anos de décadas anteriores. Um estudo de Sophia Maxine Farmer, publicado no “Journal of the History of Collections”, examina o caso Cummings a partir da correspondência entre o colecionador, o artista e o especialista James Thrall Soby. Sua conclusão é que as pinturas vendidas tinham sido retrodatadas.

O desejo de reencontrar o primeiro De Chirico ajuda a explicar o terreno em que a operação prosperava. Suas praças, perspectivas desconcertantes e objetos fora de lugar haviam aberto um caminho importante para a arte moderna. O pintor continuou trabalhando, mas a preferência do mercado por aquela produção inicial não o acompanhava necessariamente em suas mudanças. Segundo Farmer, a rejeição ao trabalho posterior participou do impulso de retomar as composições antigas.

Uma imagem torna esse passado reconhecível. Em “The Song of Love”, de 1914, uma cabeça de aspecto clássico aparece junto de uma luva de borracha, com uma bola verde em primeiro plano. O MoMA, que conserva a pintura, chama atenção para a estranheza dessa reunião e para sua influência sobre os surrealistas. Cada objeto pode ser reconhecido. É a convivência deles que deixa de obedecer às expectativas.

Décadas depois, o próprio pintor voltou à composição. As Galerias Uffizi conservam uma “Metaphysical Composition”, datada no catálogo entre 1950 e 1960, que retoma a obra de 1914. Há pequenas diferenças, incluindo a posição da cabeça e detalhes da bola e da paisagem. No verso, De Chirico escreveu uma declaração de autenticidade. A ficha do museu identifica tanto a autoria quanto o caráter de réplica tardia.

Esse exemplo permite separar questões que a anedota costuma embaralhar. Um artista pode refazer uma composição sua, com ou sem alterações, e reconhecer a nova versão. O problema da data aparece quando essa versão é apresentada como se tivesse sido executada na época da primeira. A autoria permanece verdadeira. O intervalo entre as duas produções desaparece da informação oferecida ao comprador.

Um caso estudado por Paolo Baldacci e Gerd Roos torna a diferença bastante concreta. Uma “Piazza d’Italia”, também identificada como “Souvenir d’Italie II”, trazia a data de 1913. Segundo a pesquisa apresentada pelo Archivio dell’Arte Metafisica, a tela fora pintada em Paris no verão de 1933, exposta em Zurique naquele setembro e vendida pelo próprio De Chirico a Alberto Della Ragione.

Vinte anos entre a inscrição e a execução 1913 Data inscrita na tela de “Piazza d’Italia” examinada por Baldacci e Roos. 1933 Ano de execução atribuído à obra pela reconstrução documental dos pesquisadores. 1946 Ano em que Dario Sabatello comprou essa pintura. Qual é o limite desta comparação As datas se referem a uma pintura específica. A cronologia apresentada pelo Archivio dell’Arte Metafisica diverge da conclusão judicial sobre sua autenticidade, confirmada em 1956.

Em 1946, o quadro foi comprado por Dario Sabatello. Seguiu-se uma disputa judicial sobre sua autenticidade. A primeira decisão considerou a obra autêntica e rejeitou a versão do pintor; a decisão foi depois revertida, e a conclusão de que se tratava de uma falsificação acabou confirmada em 1956. Baldacci e Roos contestam essa conclusão com a reconstrução documental da trajetória da tela. A divergência entre o processo e a pesquisa faz parte do caso, não deve ser apagada para tornar a história mais simples.

O artista acrescentava, portanto, dificuldade a um trabalho que já era difícil. Além das cópias feitas por terceiros, os especialistas precisavam distinguir suas réplicas, investigar datas e lidar com obras que ele próprio repudiara. O programa de investigações técnicas do Archivio descreve expressamente esses problemas. Propõe confrontar materiais, pigmentos, suportes e procedimentos para esclarecer a cronologia e a autoria.

A análise material pode encontrar uma informação que a assinatura não entrega. Uma tinta, uma preparação de tela ou um procedimento documentado em determinada época ajuda a testar a data atribuída à pintura. No caso de De Chirico, perguntar se foi ele quem pintou é apenas parte do serviço. É preciso também descobrir quando fez aquilo, mesmo que tenha deixado o ano escrito.

A réplica conservada pelas Uffizi oferece um desfecho menos nebuloso. O catálogo a situa nos anos 1950, a imagem remete a 1914 e a declaração no verso confirma o autor. As informações podem conviver, desde que nenhuma tente ocupar o lugar da outra.