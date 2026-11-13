Tom Hardy e Helen Mirren no thriller que chegou ao 2º lugar entre os originais do Paramount+

Bula Streaming Paramount+ Terra da Máfia (2025)

O marco foi divulgado pelo Paramount+ em 23 de junho daquele ano, junto à renovação para a segunda temporada. A comparação entre originais usava dados internos globais de domicílios nos primeiros 90 dias de exibição. Trata-se, portanto, de uma marca histórica anunciada pela empresa, e não de uma medição da audiência brasileira atual. A série continua no catálogo nacional, com a segunda temporada em exibição.

Harry Da Souza ganha a vida resolvendo situações que outras pessoas preferem manter longe da polícia. A serviço dos Harrigan, uma poderosa família do crime londrino, ele precisa negociar ameaças, conter danos e impedir que decisões impulsivas destruam negócios. Sua utilidade depende de conseguir enxergar a saída antes que os patrões percebam o tamanho do problema.

Conrad e Maeve Harrigan comandam um ambiente em que parentesco, dinheiro e medo se misturam. Quando a disputa com uma família rival ameaça sair do controle, Harry passa a administrar perigos vindos de diferentes direções. O trabalho exige lealdade, mas também invade a vida doméstica do homem contratado para preservar a segurança dos outros.

Criada por Ronan Bennett, com roteiros de Bennett e Jez Butterworth, a produção tem Guy Ritchie na direção dos dois primeiros episódios e na produção executiva. O encontro reúne o realizador a Hardy numa história que permite acompanhar tanto as negociações do crime quanto seus efeitos sobre uma estrutura familiar. A violência é uma ferramenta de poder; decidir quando empregá-la pode ser tão importante quanto ser capaz de executá-la.

Mirren interpreta Maeve, Brosnan vive Conrad e Hardy assume Harry. Paddy Considine, Joanne Froggatt e Anson Boon completam parte do núcleo principal.