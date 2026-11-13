11 anos depois, James Spader volta como Ultron na série da Marvel que já está completa no Disney+

Bula Streaming Disney+ VisionQuest (2026)

O último episódio foi lançado em 11 de novembro, segundo o calendário oficial do Disney+. Assim, a temporada pode ser assistida por inteiro. A Marvel apresenta a produção como o capítulo final do percurso que passou por “WandaVision”, em 2021, e “Agatha Desde Sempre”, em 2024. O intervalo de 11 anos se refere ao retorno de Spader ao personagem desde o filme de 2015; a trajetória de Ultron dentro da ficção tem sua própria cronologia.

Reconstruído e escondido daqueles que pretendiam usá-lo como arma, Visão tenta organizar as memórias que carrega e encontrar um lugar entre os humanos. Dentro de sua programação, antigas inteligências artificiais de Tony Stark oferecem companhia, opiniões e problemas. Entre elas está Ultron, cuja presença transforma a busca por orientação numa convivência com alguém profundamente perigoso.

Uma recompensa pela captura do androide interrompe a rotina discreta. Na fuga, ele encontra Thomas Shepherd, um jovem ligado a um passado que nenhum dos dois consegue compreender por inteiro. Enquanto escapa de perseguidores, Visão precisa investigar essa conexão e decidir quanto pode confiar nas vozes que habitam sua mente.

Terry Matalas, responsável pela criação para a televisão, coloca a identidade no centro desse retorno. No material de produção da Marvel, Paul Bettany descreve a relação entre pai e filho como um dos motores da história. A ideia ganha outra camada quando Ultron, ligado à origem do próprio Visão, ocupa o lugar de uma influência que o protagonista não consegue simplesmente deixar para trás.

Spader aparece em forma humana, mudança que dá um rosto reconhecível ao antagonista que antes o público associava sobretudo à voz e à carcaça metálica. O elenco também traz James D’Arcy como J.A.R.V.I.S., Orla Brady como F.R.I.D.A.Y. e Emily Hampshire como E.D.I.T.H.