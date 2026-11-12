Na Netflix, uma fantasia chinesa transforma amizade e destino em um espetáculo visual

A lúdica empreitada de viver jamais deixa de condicionar-se aos muitos desvios que a própria vida traça com o capricho de que ninguém será capaz, por mais que se dedique. À luz do taoísmo, a história de “Ne Zha 2 – O Renascer da Alma” serve de alerta sobre lições e valores de que não fazemos questão de nos lembrar durante nossa jornada neste plano — ainda que o mundo da matéria não nos inspire a adotar tal postura. Entretanto, a qualidade técnica, a força da mensagem e a sugestão lírica do roteiro conspiram para que esta fantasia épico-dramática tome o espectador e cave um espaço em seu coração. Dirigido com firmeza e sensibilidade pelo chinês Yu Yang, a continuação do filme de 2019 congrega uma ingenuidade pueril à intenção de refletir acerca da substância por baixo do que se vê. Valendo-se de um protagonista diabolicamente carismático.

Entre o bem e o mal

Seis anos se passaram, mas Ne Zha ainda é um garoto fora dos padrões e dotado de uma força sobre-humana, predicados que eclipsam sua real natureza. Yu e os corroteiristas Xixing Lu e Zhonglin Xu fazem uma volta estratégica ao longa de 2019, aludindo brevemente à subtrama que junta os habitantes do Passo de Chentang e os reis dragões dos quatro mares do Oriente. Contudo, o diabo não é tão feio quanto se pinta e Ne Zha só deseja a imortalidade para salvar Ao Bing — afinal, eles são uma única entidade. O herói mitológico da China e seu parceiro, o príncipe dragão, investem contra a Seita Chan do Palácio Yu Xu, onde mora o deus Wuliang, um vilão de rosto sereno, argumento de que o diretor faz bom uso, opondo verdade e mentira. As vozes de Yanting Lü e Mo Han conferem à versão original o quê de lenda milenar que mexe com o imaginário dos fãs do gênero. Aliando o fantástico ao místico, “Ne Zha 2 – O Renascer da Alma” não é só mais uma animação de uma terra distante.