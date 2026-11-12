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Maria Chiara Giannetta abraça Elio Germano em Eu, Você, Nós, de 2026.Divulgação / Netflix
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

Com Elio Germano, drama italiano na Netflix põe o amor à prova diante do desejo de ter um filho

Quando a vida entra numa espécie de giro eterno, e ciclos se iniciam e têm fim sem que consigamos notar, é hora de mudanças radicais no que temos feito de nossa jornada. Decisões acarretam consequências, que por seu turno, exigem maturidade, artigo de fundamental importância naqueles momentos em que o existir fica pequeno demais frente a um sonho, e nunca sabemos por que chegou-se a tal. Acreditar em dividir sua felicidade e seus dissabores com alguém é uma escolha, mas exige também sacrifício, dilema que une e opõe os agoniados protagonistas de “Eu, Você, Nós”. Talvez eles pertençam a universos paralelos, para reforçar o clichê, mas Daniele Luchetti aprofunda-se nas inseguranças de cada um, urdindo um melodrama entre tenso e cômico.

Amor, essa contradição

O relacionamento de Lucia e Simone começa da forma mais improvável que possa imaginar. Ela parece estar sempre alguns decibéis acima da cadência vulgar da humanidade, somando plantões como enfermeira a festas que varam a noite, sofre um acidente de carro e é resgatada por ele, um bombeiro que aproveita ocasiões como essas para um flertezinho inocente. Luchetti e os corroteiristas Enrico Audenino e Davide Lantieri miram a diferença e harmonia entre os dois, e bem pesados os prós e contras, eles ficam juntos pelos próximos quatro anos. Em toda essa afinidade, no entanto, também há zonas cinzentas, e nelas residem os fantasmas de Lucia, prestes a deixar seus tugúrios quando Simone manifesta-lhe o desejo de ser pai. Rejeitando os artifícios tão comuns ao gênero, o diretor fala de amor atento a suas mazelas, dissecadas por Maria Chiara Giannetta e Elio Germano num trabalho de composição abrangente e inspirado.

Filme: Eu, Você, Nós You, Me, Us
Diretor: Daniele Luchetti
Ano: 2026
Gênero: Comédia/Drama
Avaliação: 4/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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