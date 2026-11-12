Tyler Perry reúne Tank e Fantasia Barrino em um drama de Natal sobre fé e tentação na Netflix

O Natal é capaz de alguns milagres. Só assim para entender a mudança de Tyler Perry na condução de “Gospel de Natal”, seu novo filme, bem mais sóbrio e até elegante se comparado aos outros 72 (!) — embora resvale aqui e ali num sentimentalismo um tanto constrangedor. Não há qualquer novidade na forma, isto é, no centro do palco, está uma família negra, numerosa e endinheirada, mas agora há de fato um conflito que mereça esse nome, sobre um pano de fundo filosófico-religioso. Um pai de família hoje exemplar de passado meio heterodoxo é instado a assumir o trono do patriarca, um pastor protestante do subúrbio de Nova York cuja igreja não desperta o entusiasmo de ninguém, e até inspira certa desconfiança. Parece um dramalhão (e em muitos lances é mesmo); entretanto, com a licença do trocadilho, tem alma.

Andar com fé

Isaac poderia ter sido uma estrela do soul, mas alguma coisa o leva a crer que a vida sob os holofotes pode reservar-lhe só o vazio das decepções e da glória vã. Ter sido atropelado depois de um show às moscas foi o estímulo que faltava para largar tudo e aceitar sua real vocação, pregar o evangelho na comunidade da Geórgia onde nasceu e foi criado, e assim ficaria para sempre, se mais uma vez não se sentisse obrigado a tomar uma decisão séria. Ele atende o último pedido do pai e Perry faz desse êxodo a matéria-prima para cenas de alguma substância dramática, às vezes piegas, sensação que Durrell ‘Tank’ Babbs ameniza. Numa performance que amalgama vigor e brandura, Tank deixa aflorar o desassossego de um homem comum, suscetível às mil tentações do demônio, mas em quem todos precisam ver um herói e mesmo um salvador. O reencontro com Juanita, a namorada dos velhos tempos de músico secular, prenuncia um embate artístico entre a vamp interpretada pela exuberante Chanté Moore e Rebecca, a abnegada esposa de Isaac, personagem de Fantasia Barrino. Esperto, o diabo mora nos detalhes.