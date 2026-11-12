Demitido e cercado de milionários: Jon Hamm invade casas de vizinhos nesta série da Apple TV

Bula Streaming Apple TV Seus Amigos e Vizinhos (2025)

Andrew Cooper, conhecido como Coop, perde o emprego enquanto enfrenta as consequências de um divórcio. Acostumado ao conforto de um bairro rico, começa a furtar objetos das casas de seus conhecidos. Ele sabe como aquelas pessoas vivem e o que possuem. Essa intimidade parece oferecer uma vantagem, até que entrar nas residências também o aproxima de segredos que não estavam à vista.

A premissa coloca o crime dentro de um círculo de convivência. As vítimas potenciais são pessoas que Coop encontra e reconhece, e a aparência de normalidade precisa continuar de pé. O perigo nasce tanto da possibilidade de ser descoberto quanto do acesso a vidas particulares que pareciam perfeitamente organizadas quando vistas de fora.

Jonathan Tropper constrói a série em torno dessa passagem do prestígio à vulnerabilidade. Na apresentação oficial da Apple, o personagem é um gestor de fundos que recorre aos furtos depois da demissão. O ponto de partida permite observar o valor que aquele ambiente atribui ao dinheiro e à manutenção de uma imagem pública, mesmo quando a situação pessoal já se desfez.

Jon Hamm interpreta um protagonista que conhece os códigos sociais do lugar onde passa a cometer crimes. Amanda Peet e Olivia Munn integram o elenco, ao lado de Hoon Lee e Aimee Carrero. O universo de relações ao redor de Coop dá ao suspense uma dimensão doméstica: amizades, separações e convivência no bairro também interferem nas decisões de alguém que tenta administrar a própria queda.

A primeira temporada, lançada em 2025, reúne nove episódios. A indicação interessa a quem procura uma trama criminal ligada a dinheiro, vida privada e posição social. Há uma pergunta que acompanha a premissa desde o começo: quanto da respeitabilidade de um homem depende de ele continuar parecendo bem-sucedido? Ao colocar esse personagem dentro das casas que conhece, a série encontra uma maneira concreta de explorar a distância entre o patrimônio exposto e aquilo que cada morador prefere esconder.