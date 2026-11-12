Tom Hardy e Guy Ritchie se encontram no submundo de Londres nesta série do Paramount+

Bula Streaming Paramount+ Terra da Máfia (2025)

Harry Da Souza ganha a vida resolvendo problemas que seus empregadores não podem encaminhar à polícia. Ele trabalha para os Harrigan, uma família do crime organizado de Londres que enfrenta a rivalidade dos Stevenson. Quando o equilíbrio entre os dois grupos começa a ceder, Harry precisa administrar ameaças externas, decisões dos chefes e conflitos entre parentes. Sua competência é indispensável para manter os negócios funcionando, mas também o coloca perto de tudo que pode dar errado.

Ronan Bennett criou a série, escrita por ele e Jez Butterworth. Guy Ritchie participa como diretor e produtor executivo, funções que aproximam o projeto de um universo recorrente em seu cinema: o crime tratado como negócio, com hierarquias próprias e acordos sujeitos a mudanças. A presença de Tom Hardy encontra nesse terreno um personagem que precisa agir com rapidez sem poder escolher livremente para quem trabalha.

Helen Mirren e Pierce Brosnan interpretam Maeve e Conrad Harrigan. O casal ocupa o centro de uma estrutura em que parentesco e autoridade se misturam. A ameaça de uma guerra entre famílias, apresentada pela Paramount como o conflito central da produção, ganha uma complicação particular: quem deveria proteger o patrimônio comum também pode comprometer a segurança dos demais. Para Harry, atender a uma ordem nem sempre significa resolver a situação.

É essa posição intermediária que torna a premissa atraente. O homem encarregado de recuperar o controle precisa lidar com pessoas que têm poder para desfazer seus esforços. Há espaço para observar tanto a habilidade profissional quanto o desgaste de alguém sempre convocado quando a crise já começou. A lealdade exige trabalho contínuo, e a proximidade com os chefes não oferece necessariamente tranquilidade.

Lançada em 2025 e disponível no Paramount+, a série reúne ainda Paddy Considine, Joanne Froggatt e Anson Boon. É uma indicação para quem gosta de histórias de gângsteres em que as relações dentro da família têm tanto peso quanto a disputa com os rivais. O interesse está em acompanhar quem consegue decidir, quem precisa obedecer e quanto custa sustentar essa ordem.