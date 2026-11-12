Sherlock aos 19 anos: Guy Ritchie leva a origem do detetive ao Prime Video em 8 episódios

Bula Streaming Prime Video Jovem Sherlock (2026)

Aos 19 anos, Sherlock Holmes ainda precisa lidar com a própria falta de disciplina. Sua passagem por Oxford, que poderia afastá-lo de problemas, toma outra direção quando um assassinato ameaça sua liberdade. Investigar passa a ser uma necessidade pessoal: encontrar respostas significa defender o próprio futuro, sem a reputação que mais tarde tornaria seu nome conhecido.

O encontro com James Moriarty acrescenta outra camada a essa história de formação. A Inglaterra vitoriana fornece o ponto de partida para uma aventura que também se desloca para fora do país. Entre suspeitas, descobertas e novas alianças, o jovem precisa aprender a usar sua capacidade de observação num ambiente em que inteligência e prudência nem sempre caminham juntas.

Matthew Parkhill assina o roteiro e atua como showrunner, enquanto Guy Ritchie participa como diretor e produtor executivo. A combinação ajuda a situar a proposta: a apresentação oficial do Prime Video descreve uma história de origem com ação e irreverência. O recorte da juventude permite observar um personagem ainda sujeito a erros, antes de sua autoridade como investigador estar estabelecida.

Hero Fiennes Tiffin assume essa versão do detetive, acompanhado por Dónal Finn e Zine Tseng. Joseph Fiennes, Natascha McElhone e Colin Firth também integram o elenco. O interesse da escalação não depende apenas de reconhecer nomes: são figuras que ajudam a compor o mundo de relações pessoais e institucionais no qual Sherlock tenta encontrar seu lugar.

Os oito episódios da primeira temporada foram lançados em conjunto em março de 2026, segundo o Prime Video. Para o espectador, isso permite acompanhar a investigação no próprio ritmo, sem depender de uma estreia semanal. A série é uma opção para quem gosta de mistérios de época com movimento e de histórias que mostram como um personagem conhecido começa a se formar. Vale entrar nela acompanhando o rapaz de Oxford e suas escolhas, sem antecipar o homem que ele poderá se tornar.