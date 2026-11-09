O livro de James Joyce já estava impresso quando decidiram destruí-lo. Ele salvou um exemplar

Antes de chegar aos leitores em 1914, Dublinenses teve uma impressão destruída após disputas com o editor. Joyce conseguiu preservar um exemplar.

Bula Achados Um livro impedido de circular

“Dublinenses” já tinha passado pela etapa em que um livro pode ser recusado sem que se perca papel. As páginas estavam impressas. Havia um contrato, negociações acumuladas e até um anúncio de lançamento. Mesmo assim, em 1912, a editora desistiu de colocá-lo nas livrarias. Segundo o relato preservado pelas bibliotecas municipais de Dublin, o impressor destruiu a tiragem, da qual James Joyce conseguiu salvar um exemplar.

Não era ainda o Joyce cuja dificuldade de leitura serviria, por si só, de recomendação literária. “Ulisses” sairia dez anos depois. O livro que provocava tamanho embaraço era uma coleção de contos sobre a cidade onde ele nascera. Gente trabalhando, bebendo, fazendo planos, decepcionando os outros e a si mesma. Para o autor, aquele cotidiano merecia literatura. Para quem teria de imprimi-la e vendê-la, certas proximidades com a vida real eram motivo de preocupação.

O James Joyce Centre descreve os quinze contos como um percurso pela infância, adolescência, maturidade e vida pública. Entre os assuntos recorrentes estão a perda da inocência, as oportunidades desperdiçadas e a dificuldade de escapar das próprias circunstâncias. A cidade comparece por dentro, através de seus habitantes, sem obrigação de apresentar boas credenciais ao visitante.

A história da edição frustrada deixa um documento particularmente incômodo para quem gosta de imaginar o mercado editorial como uma sequência de decisões bem calculadas. Um prospecto da Maunsel & Company anunciava a publicação para 24 de novembro de 1910. Informava até o preço, três xelins e seis pence. O leitor podia saber quanto reservar para comprar um livro que não receberia naquela data.

O contrato com a casa irlandesa fora assinado em 1909. As objeções de George Roberts, diretor da empresa, incluíam referências a pessoas e lugares reais. Autor e editor discutiram, recorreram a aconselhamento jurídico e não chegaram a um entendimento que permitisse a circulação do volume. A destruição das folhas impressas levou a recusa a uma etapa que poucos escritores precisam conhecer.

Na cronologia de Joyce disponibilizada pela Universidade Yale, o episódio inclui uma tentativa do próprio autor de comprar as folhas. Nem isso resolveu. Vale distinguir o exemplar resgatado de um suposto manuscrito único que teria escapado por milagre. O que estava sendo eliminado era aquela impressão. Joyce continuou procurando quem publicasse o texto.

1910 Publicação anunciada 1912 Impressão destruída 1914 Publicação em Londres O que Joyce conseguiu salvar? Um exemplar da impressão que seria destruída, segundo as bibliotecas municipais de Dublin. O episódio não significa que aquela fosse a única cópia existente do texto.

A diferença importa porque a história não precisa de um incêndio cinematográfico, com o escritor atravessando as chamas, para ser extraordinária. Seu ponto mais difícil de compreender é administrativo. Alguém havia aceitado o livro, colocado a produção em andamento e permitido que o papel recebesse a tinta. Depois de todo esse trabalho, considerou preferível perder a edição a entregá-la aos leitores.

Joyce respondeu também em versos. “Gas from a burner”, publicado por ele em 1912, satirizava o episódio. A Morgan Library conserva um exemplar desse impresso, testemunho de que o autor encontrou uma forma de fazer circular a briga quando não conseguia fazer circular os contos. A editora ganhou um lugar na literatura que dificilmente teria escolhido.

Quem finalmente publicou “Dublinenses” foi Grant Richards, em Londres, em junho de 1914. O James Joyce Centre observa a ironia geográfica do desfecho. Depois das disputas, o livro dedicado à vida de Dublin saiu fora da cidade onde o autor esperara editá-lo. O intervalo não transformara seus personagens em pessoas mais convenientes.

Há uma tentação de ler esse tipo de episódio apenas como uma vitória do escritor sobre a miopia dos editores. Sabemos o lugar que Joyce ocupa hoje e distribuímos, retrospectivamente, os papéis de gênio e de obtuso. Mas o anúncio da Maunsel permite enxergar uma coisa menos confortável. A obra já tinha sido aceita. O obstáculo apareceu dentro do processo que deveria levá-la ao público.

O prospecto de 1910 sobreviveu à promessa que fazia. Pode ser consultado no acervo de Dublin. O livro anunciado nele só chegou às livrarias quase quatro anos depois, com outro editor na folha de rosto.