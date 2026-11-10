Uma mulher disse que o fantasma de Mark Twain ditou seu livro. A editora pediu a destruição dos exemplares

Publicado em 1917, “Jap Herron” foi apresentado como uma comunicação espiritual do escritor e provocou uma disputa sobre o uso de seu nome.

Bula Achados O romance atribuído a um morto

Mark Twain estava morto havia sete anos quando apareceu um romance que, segundo a mulher responsável por registrá-lo, ele acabara de ditar. “Jap Herron”, publicado em 1917, não era um manuscrito encontrado numa gaveta. Emily Grant Hutchings dizia ter recebido o texto por meio de um tabuleiro Ouija, com a ajuda de Lola V. Hays. A notícia seria suficientemente estranha se terminasse aí. Mas havia uma editora com interesses bem terrenos na produção daquele morto.

A Harper & Brothers, que publicava as obras de Twain, foi à Justiça. Conforme a notícia de 9 de junho de 1918 do “The New York Times”, a empresa pretendia interromper a venda de “Jap Herron”, obter uma prestação de contas e destruir os exemplares postos à venda. A ação atingia Hutchings e Mitchell Kennerley, o editor que aceitara lançar o romance. O fantasma podia ser discutível. Os livros, as vendas e o nome usado para promovê-los eram concretos.

Hutchings não escolhera um desconhecido. Mark Twain, pseudônimo de Samuel Langhorne Clemens, era o autor de “As Aventuras de Tom Sawyer” e “As Aventuras de Huckleberry Finn”, morto em 1910. A possibilidade de um novo romance seu carregava uma promessa que nenhum estreante poderia oferecer. E, nesse caso, o suposto autor já não tinha como revisar as provas nem reclamar da publicidade.

O mecanismo descrito por Hutchings substituía a mesa de trabalho por sessões de comunicação espiritual. O ponteiro percorria as letras do tabuleiro, e as mensagens eram registradas. A introdução apresentava conversas e circunstâncias que deveriam convencer o leitor de que o interlocutor era Twain. São alegações das participantes, não comprovações de autoria.

Há um cuidado editorial curioso nessa apresentação. Como observa a pesquisadora Christine Corcos em estudo sobre o caso, a folha de rosto não trazia nome de autor. O volume, porém, incluía um retrato de Twain e a explicação de Hutchings sobre a origem do texto. A ausência da assinatura não eliminava a associação. Era justamente ela que tornava o livro uma novidade.

Do tabuleiro ao processo 1917 · Mitchell Kennerley publica “Jap Herron”, apresentado como resultado de comunicação com Mark Twain. 1918 · A Harper & Brothers pede a interrupção das vendas, a destruição dos exemplares e uma prestação de contas. Pedido judicial não é sentença O processo não chegou a julgamento. A retirada do livro ocorreu por acordo, segundo a reconstituição histórica da “The Public Domain Review”.

A narrativa também pode ser examinada sem consultar os mortos. Na edição digital disponível no Project Gutenberg, o primeiro capítulo apresenta um menino pobre, ruivo e sardento, que chega a uma oficina de impressão e decide trabalhar ali. O jornal de uma pequena cidade ocupa lugar central na história. O cenário e a atividade da imprensa ofereciam ao leitor elementos familiares ao universo atribuído a Twain. Reconhecer um ambiente, entretanto, é bem diferente de reconhecer uma mão.

A recepção crítica não tratou a procedência sobrenatural como salvo-conduto. A resenha publicada pelo “The New York Times” em setembro de 1917 reconheceu o conhecimento da vida de uma cidade do Missouri, mas considerou fraca a imitação do humor de Twain e excessivo o sentimentalismo. Nem mesmo uma travessia do além dispensava o livro de enfrentar uma crítica literária.

Antes de procurar Kennerley, Hutchings já havia levado o material à Harper. Segundo o relato jornalístico de junho de 1918, a casa recusara o texto em 1916, contestando tanto sua origem quanto seu mérito literário. A mesma empresa que não quis publicá-lo passaria a exigir sua retirada. Não se tratava, portanto, de uma disputa entre duas editoras convencidas de possuir um novo Twain.

Clara Clemens, filha do escritor, também se opôs ao livro. O episódio juntou a defesa de uma reputação literária, interesses comerciais e uma alegação que tornava a discussão especialmente incômoda. A pergunta prática era quem podia oferecer ao público uma obra associada àquele nome. Resolver a existência de fantasmas não era requisito para perceber o problema.

O desfecho não foi uma sentença reconhecendo ou rejeitando a escrita dos mortos. A reconstituição da “The Public Domain Review” registra que o caso não chegou a julgamento e que Hutchings concordou em encerrar a publicação e destruir os exemplares que fossem encontrados. Algumas cópias sobreviveram. Hoje, o leitor pode abrir o volume digitalizado, examinar sua apresentação e ler o romance. A hipótese espiritual continua sendo uma alegação; o livro que ela ajudou a vender está lá.