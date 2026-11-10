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Personagem segura uma tocha em cena de KhaufDivulgação / Prime Video / Matchbox Shots
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por Bula Streaming
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Atriz premiada pelo IMDb e 8 episódios: o terror do Prime Video que transforma abrigo em ameaça

O terror “Khauf”, no Prime Video, projetou Monika Panwar, premiada pelo IMDb com o STARmeter de revelação em 2025. Em oito episódios, a atriz interpreta uma jovem que se muda para Delhi e encontra, no quarto onde esperava recomeçar, uma presença capaz de transformar refúgio em medo.

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Khauf (2025)

Criação e roteiro: Smita Singh · Direção: Pankaj Kumar e Surya Balakrishnan
Índia · 2025 · 8 episódios
Elenco: Monika Panwar, Rajat Kapoor, Geetanjali Kulkarni e Shilpa Shukla

O reconhecimento foi anunciado pelo IMDb em 15 de maio de 2025, após a estreia da série. O prêmio Breakout Star STARmeter acompanha o interesse despertado pelos artistas nas páginas da base de cinema e televisão. Panwar chegou à segunda posição na lista de celebridades indianas populares do serviço naquele período, uma medida da atenção recebida por sua atuação.

A atriz vive Madhu, que deixa Gwalior em busca de outra vida na capital indiana. Ela se instala em uma hospedaria para mulheres, mas o quarto guarda uma ameaça que compromete a segurança esperada naquele endereço. As outras moradoras também vivem cercadas por receios, e o espaço de convivência ganha um peso que a recém-chegada ainda precisa entender.

A premissa toca numa expectativa elementar: fechar a porta deveria permitir algum descanso. Quando o medo acompanha a personagem para dentro do quarto, a separação entre o perigo da rua e a intimidade deixa de oferecer proteção. O horror encontra força justamente na quebra dessa confiança cotidiana.

Smita Singh criou e escreveu a série, dirigida por Pankaj Kumar e Surya Balakrishnan. A diretora contou que o projeto incorpora experiências de Singh em uma hospedaria para trabalhadoras em Delhi. Esse ponto de partida pessoal ajuda a dar concretude ao ambiente, sem transformar a presença sobrenatural em relato de um acontecimento comprovado.

Rajat Kapoor, Geetanjali Kulkarni e Shilpa Shukla integram o elenco. A história permite observar a vulnerabilidade de quem procura independência e precisa negociar continuamente a própria segurança. O quarto que deveria representar autonomia passa a exigir cautela, e a convivência entre mulheres ganha importância num lugar em que o receio parece anteceder a chegada da protagonista.

Lançada em 2025, a temporada está no Prime Video e reúne oito episódios. A projeção de Panwar oferece um bom motivo para descobrir o título; a proposta de horror dá outro. A ameaça ocupa o endereço de uma tentativa de recomeço, tornando difícil para Madhu decidir onde encontrar abrigo quando o próprio abrigo começa a assustar.

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