96% de aprovação da crítica: o suspense de 8 episódios sobre John Wayne Gacy está no Prime Video

Bula Streaming Prime Video Devil in Disguise: John Wayne Gacy (2025)

O percentual reúne 23 avaliações profissionais no Rotten Tomatoes, consultadas em 10 de novembro de 2026. A recepção acompanha uma escolha importante do projeto criado por Patrick Macmanus: incluir a vida das vítimas e as falhas que permitiram a continuidade dos crimes. O interesse vai além da identificação do assassino, conhecido desde o título.

A investigação ganha impulso quando o adolescente Robert Piest desaparece na região de Chicago. Os policiais chegam a John Wayne Gacy, um empresário de aparência respeitável que mantinha vínculos com a comunidade. A distância entre essa imagem e os indícios encontrados exige que os investigadores reconsiderem aquilo que a convivência social parecia garantir.

Gabriel Luna interpreta o detetive Rafael Tovar, enquanto James Badge Dale vive o tenente Joe Kozenczak. Michael Angarano assume o advogado Sam Amirante, e Chris Sullivan, o promotor Bill Kunkle. O elenco distribui a história entre investigação, defesa, acusação e pessoas que precisam compreender por que seus familiares foram atingidos.

Michael Chernus ocupa o centro desse ambiente como Gacy. Ao redor do personagem, o roteiro trabalha uma questão perturbadora: como uma reputação pode dificultar que suspeitas sejam levadas a sério. A série transforma o caso em uma oportunidade de observar os mecanismos de confiança, preconceito e omissão que interferem na proteção de pessoas vulneráveis.

Produzida pela UCP, a dramatização se inspira no documentário da NBC News Studios lançado em 2021. A Littleton Road, produtora de Macmanus, destaca o compromisso da narrativa com as consequências para parentes e amigos das vítimas. Essa perspectiva dá às perdas um lugar próprio, para além de sua função na cronologia de um criminoso.

Os oito episódios estão no Prime Video. É uma indicação para quem se interessa por histórias criminais que examinam a atuação das instituições e o efeito de suas falhas. A descoberta do horror importa, mas a pergunta que permanece é anterior a ela: por que tantos sinais puderam ser ignorados antes que alguém tivesse condições de interromper o que acontecia?