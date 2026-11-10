Bateu recordes no AMC+ e está no Prime Video: 6 episódios para reencontrar Rick e Michonne

Bula Streaming Prime Video The Walking Dead: The Ones Who Live (2024)

O tamanho da recepção foi divulgado pela AMC em 1º de março de 2024. O primeiro episódio se tornou, naquele momento, o mais assistido da história do AMC+, e o dia da estreia estabeleceu um recorde de adesões diretas ao serviço. Na televisão, a medição Nielsen que reúne a exibição ao vivo e os três dias seguintes chegou a quase 3 milhões de espectadores, a maior estreia de uma nova série do canal em seis anos.

A força desse retorno tem nomes e rostos. Andrew Lincoln volta a viver Rick Grimes; Danai Gurira retoma Michonne. Separados por circunstâncias que ultrapassam a ameaça dos mortos, os dois precisam enfrentar um mundo em que sobreviver pode significar obedecer a estruturas violentas e abrir mão da própria liberdade.

O vínculo entre eles oferece um objetivo reconhecível em meio à escala do apocalipse. Reencontrar alguém exige conservar a esperança, reunir recursos e atravessar perigos que não se resolvem com a eliminação de um zumbi. A pergunta emocional permanece próxima: quanto de uma pessoa pode ser preservado quando tudo conspira para fazê-la desistir?

Scott M. Gimple comanda a série, desenvolvida com Lincoln e Gurira, que também participam da produção executiva. Essa presença dos protagonistas nos bastidores aproxima o projeto de um reencontro deliberadamente construído. Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt e Terry O’Quinn integram o elenco, ampliando os conflitos em torno dos dois personagens.

Os seis episódios tornam a proposta concentrada, especialmente para quem acompanhou a longa trajetória da série principal. É uma continuação que ganha sentido com a memória acumulada: decisões antigas, perdas e promessas acompanham os protagonistas. Para quem estava afastado da franquia, a dupla funciona como um motivo concreto para voltar a esse universo.

Disponível no Prime Video, a temporada oferece uma história de amor atravessada por ação, horror e disputa de poder. O recorde de estreia pertence ao lançamento norte-americano no AMC+ e ajuda a dimensionar a expectativa pelo reencontro. O que sustenta a indicação é a chance de acompanhar Rick e Michonne tentando recuperar o direito de escolher a própria vida.