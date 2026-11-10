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Colin Firth diante de jornalistas em cena de Lockerbie — Uma Busca pela VerdadeDivulgação / Sky / Carnival Films
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por Bula Streaming
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Vencedor do Oscar, Colin Firth enfrenta uma tragédia real em 5 episódios no Prime Video

Colin Firth, vencedor do Oscar por “O Discurso do Rei”, dá rosto a uma busca que atravessou décadas. Em “Lockerbie — Uma Busca pela Verdade”, no Prime Video, o ator interpreta um pai que perde a filha no atentado ao voo Pan Am 103 e passa a exigir respostas sobre a tragédia.

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Lockerbie — Uma Busca pela Verdade (2025)

Título original: Lockerbie: A Search for Truth
Roteiro principal: David Harrower · Direção: Otto Bathurst e Jim Loach
Reino Unido · 2025 · Minissérie de 5 episódios
Elenco: Colin Firth, Catherine McCormack, Sam Troughton e Ardalan Esmaili

Os cinco episódios acompanham Jim Swire, médico britânico cuja filha Flora estava a bordo do avião que explodiu sobre Lockerbie, na Escócia, em 21 de dezembro de 1988. Morreram 259 pessoas na aeronave e outras 11 em terra. A série parte dessa perda para seguir um homem que passa a dedicar a própria vida ao esforço de compreender o que aconteceu.

Swire torna-se porta-voz de familiares de vítimas britânicas. Ao lado da mulher, Jane, interpretada por Catherine McCormack, enfrenta a distância entre o luto privado e as exigências de uma luta pública. Suas viagens, encontros e questionamentos o levam a atravessar fronteiras e a confrontar versões que parecem mudar à medida que ele se aproxima delas.

Firth traz ao projeto a trajetória de um ator premiado com Oscar, BAFTA e Globo de Ouro. A minissérie também reúne Otto Bathurst, diretor premiado com o BAFTA e associado a “Peaky Blinders”, e o dramaturgo David Harrower no roteiro principal. Jim Loach dirige um dos episódios, e Maryam Hamidi participa da escrita.

A adaptação usa como uma de suas bases o livro “The Lockerbie Bombing: A Father’s Search for Justice”, de Jim Swire e Peter Biddulph. Essa origem define uma perspectiva: o percurso de um pai que transforma a perda em investigação. Ao acompanhá-lo, a narrativa observa tanto a procura de explicações quanto o custo dessa procura para sua estabilidade e suas relações.

O suspense se organiza em torno da dificuldade de alcançar uma verdade satisfatória diante de instituições, interesses políticos e tempo acumulado. A passagem dos anos também modifica o sentido das respostas. Uma informação pode esclarecer um ponto sem oferecer o encerramento que a família espera; continuar procurando exige renovar uma disposição que o luto desgasta.

Produzida por Carnival Films e Sky Studios, a minissérie está disponível no Prime Video. O formato de cinco episódios permite acompanhar uma jornada extensa sem perder de vista seu centro humano. Firth interpreta alguém que tenta tornar o incompreensível suportável por meio de perguntas, mesmo quando insistir nelas ameaça consumir a vida que ainda tem.

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