8 episódios no Prime Video: o suspense romântico em que um emprego de luxo vira uma armadilha

Bula Streaming Prime Video Beauty and the Billionaire (2025)

Brittany Wiscombe acumula criação, roteiro e direção, dividindo esta última função com Brian Brough. A série também integra o catálogo da Angel e coloca uma mulher responsável pela segurança no centro de uma relação atravessada por poder econômico. Emily Sweet interpreta Jess O’Brien; Chris Reid vive Mason Flynn, o homem que precisa de proteção sem querer expor a dimensão do perigo.

Para ajudar o pai, Jess aceita trabalhar como guarda-costas de Mason. O serviço, porém, exige uma fachada: para quem observa a rotina do empresário, ela deve parecer uma assistente. A ex-policial passa a acompanhar compromissos e conflitos de um homem cuja fortuna não o torna menos vulnerável.

A convivência começa marcada por atritos. Jess precisa cumprir uma missão que depende de antecipar riscos, enquanto Mason mantém o comportamento de alguém acostumado a decidir. A proximidade abre espaço para uma atração que torna mais difícil separar responsabilidade profissional e envolvimento pessoal. Ao mesmo tempo, surgem sinais de que as ameaças ao bilionário têm alcance maior do que parecia.

O disfarce profissional oferece uma tensão imediata. Uma assistente pode estar por perto sem despertar atenção; uma guarda-costas precisa observar justamente o que os demais gostariam que passasse despercebido. A personagem ocupa essas duas posições, obrigada a agir com discrição quando seu trabalho talvez exija uma resposta rápida.

O interesse do romance está nessa dependência. O dinheiro estabelece uma hierarquia aparente, mas a capacidade de proteger está com Jess. A relação muda de peso quando o empregador precisa confiar na pessoa contratada para impedir que algo lhe aconteça. O desejo encontra uma questão prática difícil de contornar: manter alguém vivo e manter distância emocional podem se tornar tarefas incompatíveis.

Com K. Danor Gerald, Gabe Spencer e Charlotte Hemmings no elenco, a primeira temporada reúne oito episódios. É uma indicação para quem procura suspense acompanhado de romance, com espaço para o choque entre personalidades. O contrato põe Jess dentro de um ambiente privilegiado; permanecer ali exige descobrir quais pessoas representam perigo e quais interesses justificam tanta cautela.