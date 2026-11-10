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Seorina em uma cena de ação de Amor Disfarçado, usando boné e segurando uma mangueira.Divulgação / tvN
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por Bula Streaming
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De Round 6 ao Prime Video: o novo dorama de Yim Si-wan mistura desejo e suspeita de assassinato

Yim Si-wan, de “Round 6”, muda de território em “Amor Disfarçado”, no Prime Video. Ao lado de Seorina, o ator protagoniza um dorama de 2026 que coloca uma investigação de assassinato no caminho do romance: a pessoa mais próxima do suspeito trabalha para descobrir seus segredos.

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Amor Disfarçado (2026)

Título internacional: Love in Disguise
Direção: Park Dhan-hee · Roteiro: Mun Su-jeong
Coreia do Sul · Temporada prevista com 12 episódios · Lançamento gradual
Elenco: Yim Si-wan, Seorina, Kim Jung-hyun e Yeonwoo

O nome de Yim Si-wan oferece uma boa porta de entrada. Conhecido também pelo drama profissional “Misaeng”, o ator chegou a um público internacional ainda maior com “Round 6”. Aqui, interpreta Yoon Yi-jun, herdeiro de um conglomerado e principal suspeito de um assassinato. O personagem tem dinheiro, posição social e uma vida que passa a interessar à polícia por motivos bem diferentes daqueles que sustentam sua imagem pública.

Kang Jae-hee, vivida por Seorina, é uma detetive com passagem pelas forças especiais. Para se aproximar de Yi-jun, ela se disfarça de homem e consegue trabalhar como seu assistente pessoal. A investigação depende dessa convivência: observar hábitos, acompanhar compromissos e perceber aquilo que um interrogatório talvez não revele. O problema começa quando a proximidade produz sentimentos que a operação não previa.

A vantagem da premissa está na distribuição desigual de informações. Ela conhece o objetivo do emprego e precisa esconder a própria identidade. Ele desconhece a missão de quem passou a frequentar sua intimidade. Para o espectador, um gesto afetuoso pode funcionar também como oportunidade de investigação. O romance nasce dentro de uma relação em que a confiança ainda precisa sobreviver ao disfarce.

Esse encontro de gêneros pede uma expectativa específica. Há uma suspeita de homicídio, mas o projeto da tvN também se apresenta como romance. A tensão amorosa participa do conflito, com os equívocos provocados pela identidade assumida pela protagonista. Quem procura um dorama que associe atração, risco e personagens obrigados a medir o que dizem encontra aqui uma combinação especialmente fértil.

Park Dhan-hee dirige o roteiro de Mun Su-jeong, com Kim Jung-hyun e Yeonwoo no elenco. A temporada tem 12 episódios previstos e chegou ao Prime Video em outubro de 2026, com lançamento gradual. É uma oportunidade de acompanhar Yim Si-wan em outro registro: um homem acostumado a controlar o ambiente que se vê incapaz de compreender justamente a pessoa que mantém por perto.

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