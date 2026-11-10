Número 1 no Japão: a vingança em 10 episódios que levou este drama ao topo do Prime Video

Bula Streaming Prime Video A Esposa do Meu Marido: Japão (2025)

A liderança foi divulgada pela CJ ENM com base no acompanhamento do FlixPatrol, depois do lançamento em 27 de junho de 2025. O marco pertence à adaptação japonesa e ao ranking daquele país. A produção reúne CJ ENM Japan, Studio Dragon, Jayuro Pictures e Shochiku, numa colaboração que combina a experiência das equipes coreanas com elenco e ambientação japoneses.

Misa descobre que o marido a trai com sua melhor amiga. A descoberta termina em sua morte, mas a personagem desperta dez anos antes, levando consigo a memória daquilo que ainda vai acontecer. Em vez de repetir o caminho, decide interferir nas relações que a conduziram à tragédia.

A ideia de fazer com que a amiga se case com seu marido transforma a vingança em um plano concreto. Misa conhece os envolvidos e acredita saber como agir. Ainda assim, antecipar um resultado não garante controlar todas as escolhas. Cada alteração pode produzir consequências que ela não viveu na primeira vez.

Fuka Koshiba assume a protagonista, enquanto Takeru Satoh interpreta Wataru Suzuki, cuja aproximação abre outra possibilidade em sua vida. You Yokoyama e Sei Shiraishi completam o quarteto principal. A direção é de Ahn Gil-ho, e a história nasce da obra de Seong So-jak, também adaptada para a conhecida produção sul-coreana.

O prazer dessa premissa está na mudança de posição da personagem. A mulher que antes desconhecia a traição passa a entrar nas conversas com uma informação decisiva. O espectador acompanha o esforço de transformar essa vantagem em liberdade, num jogo em que a tentação de punir pode ocupar todo o espaço reservado ao recomeço.

Os dez episódios estão no Prime Video com o título “A Esposa do Meu Marido: Japão”. É uma versão própria, com outros intérpretes e um novo contexto cultural, que permite tanto descobrir a história quanto observar suas diferenças em relação à adaptação coreana de 2024. A questão central permanece afiada: ao receber uma segunda vida, Misa precisa decidir quanto dela ainda vai dedicar às pessoas que destruíram a primeira.