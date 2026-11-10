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Fuka Koshiba e Takeru Satoh em cena noturna de A Esposa do Meu Marido: Japão.Divulgação / CJ ENM Japan / Studio Dragon
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por Bula Streaming
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Número 1 no Japão: a vingança em 10 episódios que levou este drama ao topo do Prime Video

A adaptação japonesa de “A Esposa do Meu Marido” chegou ao primeiro lugar do ranking do Prime Video no Japão após a estreia. Com Fuka Koshiba e Takeru Satoh, a versão de 2025 condensa em dez episódios uma história de traição, retorno no tempo e acerto de contas.

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A Esposa do Meu Marido: Japão (2025)

Título original: Watashi no Otto to Kekkon Shite · Internacional: Marry My Husband: Japan
Direção: Ahn Gil-ho · Baseada na obra de Seong So-jak
Japão · 2025 · 10 episódios
Elenco: Fuka Koshiba, Takeru Satoh, You Yokoyama e Sei Shiraishi

A liderança foi divulgada pela CJ ENM com base no acompanhamento do FlixPatrol, depois do lançamento em 27 de junho de 2025. O marco pertence à adaptação japonesa e ao ranking daquele país. A produção reúne CJ ENM Japan, Studio Dragon, Jayuro Pictures e Shochiku, numa colaboração que combina a experiência das equipes coreanas com elenco e ambientação japoneses.

Misa descobre que o marido a trai com sua melhor amiga. A descoberta termina em sua morte, mas a personagem desperta dez anos antes, levando consigo a memória daquilo que ainda vai acontecer. Em vez de repetir o caminho, decide interferir nas relações que a conduziram à tragédia.

A ideia de fazer com que a amiga se case com seu marido transforma a vingança em um plano concreto. Misa conhece os envolvidos e acredita saber como agir. Ainda assim, antecipar um resultado não garante controlar todas as escolhas. Cada alteração pode produzir consequências que ela não viveu na primeira vez.

Fuka Koshiba assume a protagonista, enquanto Takeru Satoh interpreta Wataru Suzuki, cuja aproximação abre outra possibilidade em sua vida. You Yokoyama e Sei Shiraishi completam o quarteto principal. A direção é de Ahn Gil-ho, e a história nasce da obra de Seong So-jak, também adaptada para a conhecida produção sul-coreana.

O prazer dessa premissa está na mudança de posição da personagem. A mulher que antes desconhecia a traição passa a entrar nas conversas com uma informação decisiva. O espectador acompanha o esforço de transformar essa vantagem em liberdade, num jogo em que a tentação de punir pode ocupar todo o espaço reservado ao recomeço.

Os dez episódios estão no Prime Video com o título “A Esposa do Meu Marido: Japão”. É uma versão própria, com outros intérpretes e um novo contexto cultural, que permite tanto descobrir a história quanto observar suas diferenças em relação à adaptação coreana de 2024. A questão central permanece afiada: ao receber uma segunda vida, Misa precisa decidir quanto dela ainda vai dedicar às pessoas que destruíram a primeira.

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