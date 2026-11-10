Um clássico do século 19 virou 6 episódios de amor e obsessão na Netflix

Bula Streaming Netflix A Boneca (2026)

Na Varsóvia do século 19, Stanisław Wokulski volta à Polônia depois de enriquecer com negócios ligados à guerra. A prosperidade o aproxima de ambientes aos quais antes não tinha acesso, mas não elimina a distância entre um comerciante e as famílias de nome tradicional. Sua atração pela aristocrata Izabela Łęcka transforma essa desigualdade em questão íntima. Quanto mais ele investe na aproximação, mais difícil fica separar o desejo por uma mulher da vontade de ser aceito pelo mundo dela.

Tomasz Schuchardt interpreta Wokulski, enquanto Sandra Drzymalska vive Izabela. A adaptação reserva à jovem interesses e ambições que ajudam a deslocá-la da posição de simples objeto da paixão masculina. Seu sobrenome oferece prestígio, mas também estabelece expectativas e limites. Jacek Braciak aparece como Tomasz Łęcki, seu pai, e Dariusz Chojnacki interpreta Ignacy Rzecki, figura próxima do comerciante. As relações familiares e profissionais ampliam o conflito para além do casal.

O material vem de “Lalka”, de Bolesław Prus, um clássico da literatura polonesa. A direção é de Paweł Maślona, que também assina o roteiro com Paweł Demirski e Jagoda Dutkiewicz. A versão da Netflix, lançada em 2026, organiza essa história em seis episódios. O formato oferece espaço para acompanhar o funcionamento de uma sociedade na qual riqueza recente e origem familiar podem produzir posições muito diferentes.

O interesse da indicação está nessa diferença entre possuir dinheiro e conquistar reconhecimento. Salões, roupas e boas maneiras fazem parte de um sistema de seleção: permitem circular, mas também lembram quem pertence àquele meio e quem ainda precisa pedir licença. A paixão de Wokulski atravessa esse sistema. Cada tentativa de aproximação pode ser lida como gesto amoroso, aposta social ou mistura desconfortável dos dois.

Para quem gosta de romances de época com conflitos de classe, há aqui uma boa porta de entrada para um autor menos frequente nas adaptações que chegam ao público brasileiro. O acabamento de época serve a uma história em que paixão e ressentimento se alimentam das mesmas desigualdades. Assistir aos seis episódios é acompanhar até onde alguém pode tentar conquistar uma pessoa sem transformar a própria vida em moeda de troca.