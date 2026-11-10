100% de aprovação: a comédia filmada no Ártico acaba de ganhar nova temporada na Netflix

Bula Streaming Netflix Ao Norte do Norte (2025)

Siaja quer descobrir quem pode ser depois do fim de um casamento. A tarefa inclui cuidar da filha, buscar independência e lidar com a mãe, tudo dentro da pequena Ice Cove, comunidade fictícia de Nunavut. Ali, qualquer tentativa de mudar de vida ganha testemunhas muito depressa. O trabalho no centro comunitário oferece um caminho, embora também venha acompanhado de uma chefe e de problemas que não desaparecem quando termina o expediente.

Anna Lambe interpreta essa jovem mãe com espaço para contradições: Siaja pode desejar liberdade e reconhecimento ao mesmo tempo, tomar uma decisão corajosa e constranger a si mesma logo depois. Maika Harper vive Neevee, sua mãe, e Keira Belle Cooper interpreta Bun, sua filha. Entre as três gerações, a vontade de se reinventar precisa negociar com laços que continuam existindo, mesmo quando já não cabem no plano que a protagonista fez.

O cenário tem uma participação decisiva. As criadoras Stacey Aglok MacDonald e Alethea Arnaquq-Baril são inuítes, e as filmagens em Iqaluit aproximam a produção do cotidiano que ela apresenta. O Ártico aparece como lugar habitado, com trabalho, humor, encontros e fofoca. As paisagens chamam atenção, mas a vida comunitária oferece motivos mais duradouros para acompanhar aquelas pessoas. Há familiaridade nos impasses e particularidade na maneira de vivê-los.

A primeira temporada reúne 100% de avaliações positivas entre 23 críticas contabilizadas pelo Rotten Tomatoes em 10 de novembro de 2026. O percentual se refere aos críticos e à temporada de estreia. A segunda chegou à Netflix em 5 de novembro, com oito episódios de aproximadamente meia hora, mantendo um formato que cabe bem em sessões curtas. Para quem ainda não conhece Siaja, vale acompanhar seu primeiro recomeço antes de avançar para essa nova etapa.

É uma indicação para quem procura uma comédia interessada em pessoas que ainda estão aprendendo a ocupar o próprio espaço. O centro das situações está na convivência: ser mãe, filha, colega de trabalho e vizinha deixa pouca margem para reinventar a vida em segredo. A série encontra humor justamente nessa exposição permanente, sem precisar afastar a protagonista de sua comunidade para permitir que ela tenha desejos próprios.