Da roteirista de Homeland, a série da Netflix que reúne Keri Russell e uma vencedora do Oscar

Bula Streaming Netflix A Diplomata (2023)

Kate Wyler construiu a carreira em missões que exigem mais capacidade de negociação do que gosto pelos holofotes. Quando assume a embaixada dos Estados Unidos no Reino Unido, encontra uma crise internacional que transforma cada frase em possível incidente diplomático. Em casa, a situação também exige cálculo: Hal, seu marido, conhece os corredores do poder e tem dificuldade para aceitar um papel secundário. Uma conversa doméstica pode esconder tanta disputa quanto uma reunião de gabinete.

Keri Russell dá à protagonista uma energia inquieta, especialmente adequada a alguém obrigada a parecer segura enquanto tenta entender quem está manipulando quem. Rufus Sewell, como Hal, oferece um parceiro cuja inteligência tanto ajuda quanto complica. A relação com o britânico Austin Dennison, interpretado por David Gyasi, acrescenta outra camada às negociações. O interesse está nessas alianças que dependem de confiança, embora quase ninguém consiga abrir todas as cartas.

Debora Cahn trabalhou em “The West Wing” e “Homeland”, duas experiências que ajudam a situar a proposta: a velocidade dos diálogos de bastidor encontra a tensão de decisões com consequências internacionais. Na quarta temporada, disponível na Netflix em oito episódios, o espaço ocupado por Allison Janney e Bradley Whitford amplia a disputa. Janney, que ganhou o Oscar de atriz coadjuvante por “Eu, Tonya”, interpreta Grace Penn; Whitford vive Todd, seu marido.

Há uma boa razão para começar pelo primeiro episódio, mesmo com a nova temporada já disponível. Os atritos profissionais se acumulam junto das pequenas concessões do casamento, e uma aparente gentileza pode ganhar outro sentido quando se conhece a história de quem a oferece. O humor vem da falta de cerimônia entre pessoas obrigadas a representar instituições muito cerimoniosas. É nesse intervalo entre a pose pública e o cansaço privado que a série encontra personalidade.

A indicação é especialmente boa para quem procura suspense movido por conversa, ambição e lealdade duvidosa. A experiência pede atenção aos nomes e às relações, mas dispensa conhecimento prévio de diplomacia. Basta reconhecer uma situação bastante humana: tentar resolver um problema enquanto a pessoa ao lado está ocupada construindo o próprio futuro.