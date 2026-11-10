Dois Emmys e 8 episódios: o suspense da Netflix que coloca Claire Danes diante de um vizinho perigoso

Bula Streaming Netflix O Monstro em Mim (2025)

Aggie Wiggs se afastou da escrita e da vida social depois da morte do filho. Seu isolamento é interrompido quando Nile Jarvis, um empresário rico e cercado de suspeitas, se muda para a casa ao lado. O desaparecimento da primeira mulher dele permanece como uma sombra sobre sua reputação. Para Aggie, aquele homem oferece um assunto capaz de romper o bloqueio criativo. A aproximação, porém, coloca a curiosidade profissional dentro de uma relação cada vez mais difícil de controlar.

O encontro entre Claire Danes e Matthew Rhys sustenta o principal atrativo. A autora precisa observar o vizinho sem entregar completamente suas intenções; ele sabe que é observado e pode transformar essa atenção em vantagem. Brittany Snow interpreta Nina, a atual mulher de Nile, enquanto Natalie Morales e Jonathan Banks completam o núcleo de relações que impede a investigação de permanecer apenas no papel. O risco cresce junto da intimidade.

A premiação reconheceu justamente um dos lados desse confronto. Segundo a Television Academy, a produção recebeu nove indicações ao Emmy de 2026 e venceu duas categorias: ator em minissérie, antologia ou filme, com Matthew Rhys, e composição musical para esse formato, com Sean Callery e Sara Barone. São prêmios diferentes que apontam para dois instrumentos do suspense: a presença do personagem e a atmosfera criada ao redor dele.

Criada por Gabe Rotter, a série tem Howard Gordon como showrunner e Antonio Campos na direção. Gordon foi um dos criadores de “Homeland”, trabalho que também reuniu seu nome ao de Danes. Aqui, o campo de investigação é mais próximo: casas, relações familiares e uma vizinhança na qual dinheiro e influência tornam algumas perguntas inconvenientes. Os oito episódios permitem acompanhar o envolvimento da escritora sem precisar assumir, de saída, uma maratona de várias temporadas.

Vale assistir pela tensão de alguém que deseja descobrir uma história e corre o risco de perder a distância necessária para contá-la. A pergunta sobre o vizinho importa, mas o interesse também está no preço dessa investigação para uma mulher fragilizada pelo luto. A primeira temporada está completa na Netflix, e a plataforma já anunciou a continuação. A renovação não muda o ponto de partida desta indicação: o embate inicial entre uma observadora obstinada e um homem acostumado a controlar a própria imagem.