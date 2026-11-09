Aaron Eckhart, de Batman, e Devon Sawa, de Premonição: 83 minutos de ação no Paramount+

Bula Streaming Paramount+ Na Rota do Crime (2025)

Quem acompanhou Aaron Eckhart como Harvey Dent em “Batman: O Cavaleiro das Trevas” encontra aqui o ator à frente de outro tipo de confronto com o crime. Devon Sawa, protagonista do primeiro “Premonição”, também integra o elenco. A reunião dos dois oferece um gancho para conhecer este longa de 2025, lançado no catálogo brasileiro do Paramount+ em 3 de novembro de 2026.

A história acompanha um agente que investiga roubos de gado e se aproxima de uma operação criminosa mais perigosa do que parecia. O caso transforma o trabalho de fiscalização numa disputa em que a aplicação da lei esbarra na violência de quem pretende continuar lucrando. À medida que avança, o investigador precisa avaliar os riscos de insistir e as consequências de permitir que o esquema permaneça em funcionamento.

O cenário rural diferencia a proposta de um policial urbano. A atividade econômica que move a investigação também determina os lugares e os interesses envolvidos: propriedades, animais e deslocamentos passam a fazer parte do conflito. Essa combinação aproxima o filme de um imaginário de fronteira, em que um representante da lei precisa enfrentar uma rede que conhece o território e usa essa vantagem.

Jesse V. Johnson dirige a partir de um roteiro de Travis Mills e J. D. Pepper. Lochlyn Munro, Lucy Martin e Brooke Langton completam o elenco principal. Os oitenta e três minutos são um atrativo para quem procura um filme de ação para uma sessão curta, com um caso definido e um protagonista colocado diante de adversários concretos. A indicação vale especialmente pelo encontro entre atores conhecidos e uma investigação que desloca o crime para fora dos cenários mais habituais do gênero.