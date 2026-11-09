De O Diabo Veste Prada ao Top 5 dos originais do Prime Video: Stanley Tucci estrela filme de 2026

Bula Streaming Prime Video Masterplan (2026)

Tucci interpreta um ladrão experiente num filme que chegou ao Prime Video em 16 de outubro. Na semana de 26 de outubro a 1º de novembro de 2026, a produção ocupou a quinta posição entre os filmes originais mais vistos globalmente no serviço, segundo o ranking publicado pela Amazon. A presença do ator oferece uma ponte imediata com outro de seus papéis mais conhecidos, Nigel, de “O Diabo Veste Prada”. Aqui, ele troca o ambiente da moda por um plano de roubo.

Roger reúne Chiara, uma especialista em crimes digitais, e Jay, um jovem com habilidades ligadas a explosivos, para uma operação de grande ambição: roubar a Mona Lisa. O acordo profissional fica mais complicado quando ele revela ser pai dos dois. Os parceiros precisam lidar com uma informação que altera a maneira de enxergar o chefe e um ao outro, enquanto o projeto que os aproximou continua exigindo cooperação.

Essa mistura de filme de assalto e reencontro familiar dá à indicação um atrativo particular. A competência de cada integrante pode ajudar a executar o plano, mas não resolve o desconforto de descobrir um parentesco nessas condições. A história coloca lado a lado duas tarefas difíceis: confiar em alguém para participar de um crime e decidir o que fazer com uma relação que surgiu sem aviso.

Simona Tabasco, conhecida por “The White Lotus”, e Victor Belmondo acompanham Tucci no trio central. Thomas Vincent dirige e divide o roteiro com David Wolstencroft. Com uma hora e quarenta e nove minutos, a produção interessa a quem gosta de aventuras conduzidas por uma equipe pequena, em que a dinâmica entre os personagens é tão importante quanto o objetivo da operação. O roubo oferece a situação; o vínculo inesperado dá aos integrantes algo mais para administrar.