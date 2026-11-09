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Stanley Tucci de óculos, casaco e cachecol em um túnel em Masterplan.Divulgação / Prime Video
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por Bula Streaming
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De O Diabo Veste Prada ao Top 5 dos originais do Prime Video: Stanley Tucci estrela filme de 2026

Stanley Tucci, conhecido por “O Diabo Veste Prada”, lidera “Masterplan”, filme de 2026 que entrou no Top 5 mundial semanal de originais do Prime Video. Ao lado de Simona Tabasco e Victor Belmondo, o ator participa de uma aventura que combina crime e família.

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Masterplan (2026)

Direção: Thomas Vincent
Roteiro: Thomas Vincent e David Wolstencroft
Duração: 1h49 · Classificação: 12 anos
Elenco: Stanley Tucci, Simona Tabasco e Victor Belmondo

Tucci interpreta um ladrão experiente num filme que chegou ao Prime Video em 16 de outubro. Na semana de 26 de outubro a 1º de novembro de 2026, a produção ocupou a quinta posição entre os filmes originais mais vistos globalmente no serviço, segundo o ranking publicado pela Amazon. A presença do ator oferece uma ponte imediata com outro de seus papéis mais conhecidos, Nigel, de “O Diabo Veste Prada”. Aqui, ele troca o ambiente da moda por um plano de roubo.

Roger reúne Chiara, uma especialista em crimes digitais, e Jay, um jovem com habilidades ligadas a explosivos, para uma operação de grande ambição: roubar a Mona Lisa. O acordo profissional fica mais complicado quando ele revela ser pai dos dois. Os parceiros precisam lidar com uma informação que altera a maneira de enxergar o chefe e um ao outro, enquanto o projeto que os aproximou continua exigindo cooperação.

Essa mistura de filme de assalto e reencontro familiar dá à indicação um atrativo particular. A competência de cada integrante pode ajudar a executar o plano, mas não resolve o desconforto de descobrir um parentesco nessas condições. A história coloca lado a lado duas tarefas difíceis: confiar em alguém para participar de um crime e decidir o que fazer com uma relação que surgiu sem aviso.

Simona Tabasco, conhecida por “The White Lotus”, e Victor Belmondo acompanham Tucci no trio central. Thomas Vincent dirige e divide o roteiro com David Wolstencroft. Com uma hora e quarenta e nove minutos, a produção interessa a quem gosta de aventuras conduzidas por uma equipe pequena, em que a dinâmica entre os personagens é tão importante quanto o objetivo da operação. O roubo oferece a situação; o vínculo inesperado dá aos integrantes algo mais para administrar.

Uma escolha pelo elencoA presença de Stanley Tucci é o principal gancho para quem conhece o ator de seus trabalhos em Hollywood. O filme também aproxima esse nome de Simona Tabasco, revelada para um público internacional mais amplo pela segunda temporada de “The White Lotus”.

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