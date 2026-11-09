Top 3 mundial entre os originais do Prime Video: o novo Apocalipse Z já chegou ao streaming

Bula Streaming Prime Video Apocalipse Z: Novo Mundo (2026)

O novo capítulo apareceu em terceiro lugar no ranking global de filmes originais do Prime Video da semana de 26 de outubro a 1º de novembro de 2026. O levantamento divulgado pela Amazon considera contas que assistiram às produções, dentro desse recorte de catálogo. É um começo que prolonga a visibilidade do primeiro longa e oferece um gancho para retomar a história pouco depois da estreia da sequência.

As Ilhas Canárias se tornaram um dos últimos refúgios diante da epidemia que devastou a Europa. A segurança desse território, porém, não encerra os problemas de quem sobreviveu. Uma missão militar leva um grupo a Madri, onde o risco de encontrar infectados se mistura à dificuldade de compreender as intenções de outras pessoas. Entre ordens, necessidade e medo, os integrantes da equipe precisam decidir até onde podem ir para continuar vivos.

A mudança de escala é o principal interesse da proposta. Uma história de sobrevivência ganha novas possibilidades quando passa a envolver um grupo organizado, uma missão definida e um lugar que deveria funcionar como proteção. O perigo permanece, mas as decisões deixam de depender apenas de um indivíduo. A convivência entre pessoas com informações e objetivos diferentes cria outras formas de ameaça.

Carles Torrens volta à direção, com roteiro de Ángel Agudo. Carlos Alcaide, Julia Martínez, José María Yazpik, Berta Vázquez e Mario Mayo integram o elenco. Para quem acompanhou o primeiro filme, a continuação permite observar como aquele universo se expande; para quem procura terror de ação, o deslocamento até Madri oferece uma situação concreta de risco. Vale conhecer o capítulo anterior para acompanhar a construção desse cenário e a dimensão do colapso que já ocorreu.